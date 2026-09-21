Trionfo di Antonello  in sella a Gardenia  

Due titoli italiani nell’equitazione paralimpica e una storia che racconta lo sport anche come occasione di incontro e inclusione. Antonello Madeddu, 36enne oristanese, lo scorso fine settimana ha conquistato a Napoli due medaglie d’oro ai Campionati nazionali Fisdir, imponendosi nella gimkana e nel dressage E 100. In sella a Gardenia, la sua cavalla murgese, ha aggiunto altri due successi a un palmarès già ricco, confermando non solo il suo valore agonistico, ma anche il ruolo dello sport nella sua vita quotidiana.

Per tutti è “Rocky”, soprannome nato dalla passione per il personaggio interpretato da Sylvester Stallone. Ma dietro il cavaliere che colleziona titoli c’è un giovane dalle mille passioni. È tifosissimo del Cagliari e segue con entusiasmo la squadra rossoblù. E poi ci sono le bocce, che pratica al circolo bocciofilo, sotto lo sguardo attento di mamma Ida. La sua passione più profonda restano i cavalli, coltivata anche attraverso la storia della sua famiglia. Antonello è figlio di Antonio Madeddu, fondatore del circolo ippico Giara Oristanese, scomparso poco più di un anno fa. Nella preparazione atletica Madeddu è seguito da Filippo Sechi, mentre durante i campionati è stato affiancato da Federica Olmo. La prossima tappa negli impianti di Fenosu, dove riprenderà gli allenamenti con la sua Gardenia. ( m. g. )

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