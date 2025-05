Trionfo dell’uri: è promozione 

L’Eccellenza femminile ha la sua regina. L’Atletico Uri chiude in bellezza e conquista il titolo regionale che vale la Serie C. Anticipo amaro invece per la vicecapolista Caprera, ko ad Assemini. Chiude con un onorevole terzo posto la Real Sun Service. In Serie C la Tharros cede al Moncalieri nella ventisettesima giornata mentre la Torres viene sconfitta dal Lesmo.

Campione

Diciassette successi, un pareggio e 52 punti con la miglior difesa (13 reti subite) e il secondo miglior attacco (100 reti fatte). Sono i numeri esagerati della trionfatrice dell’Eccellenza, che dopo aver conquistato la Coppa Italia si aggiudica anche il campionato e la promozione in Serie C da imbattuta. La cavalcata trionfale dell’Atletico Uri si è conclusa ieri dopo diciotto giornate a Tortolì con un successo per 4-0 grazie alle reti di Meloni, Congia, Arca e Chiesa.

Tonfo invece per il Caprera (che nel recupero di martedì aveva travolto lo stesso Tortolì per 11-2): le ragazze di Luca Novelli sabato hanno incassato la seconda sconfitta nel torneo chiudendo al secondo posto con quarantasei punti, a -6 dalle giallorosse. Contro la Gioventù Assemini le isolane (a segno con Dos Santos e su autorete) hanno subito un 4-2 sorprendente: Scanu, Parmentola e una doppietta di Manca hanno consentito alle asseminesi di portarsi momentaneamente al quarto posto solitario con trenta punti in attesa del posticipo di questo pomeriggio tra Pgs Audax Frutti d’Oro e Selargius.

Le biancoverdi (sconfitte 6-0 mercoledì nel recupero dall’Atletico Uri), per riagganciare la quarta posizione cercheranno di chiudere con un successo contro un Selargius in lizza per il terzultimo posto e reduce dal divorzio con l’ormai ex allenatore Riccardo Matere. Il terzo posto non è mai stato in discussione per la Real Sun Service. La squadra allenata da Antonio Pinna ha chiuso con 40 punti e la tredicesima vittoria, giunta nell’anticipo di sabato contro il Castello Cagliari: Shaheen (quaterna), Dasara e Palmas hanno firmato il 6-0 finale. Anche il Maracalagonis chiude con un 6-0 sulla Cos: le doppiette di Tului e Marci e le firme di Mallus e Picciau valgono il sesto posto assoluto per le ragazze di Betti Secci, che a fine partita ha annunciato la fine della sua esperienza con le maresi.

La beffa

Nel girone A di Serie C un’ottima Tharros viene beffata da un rigore nel finale che le impedisce di uscire indenne dalla trasferta di Moncalieri dopo il momentaneo pareggio di Tola. Le oristanesi restano comunque a un passo dalla salvezza diretta.

Sconfitta anche per la Torres. A tre giornate dal termine della stagione regolare le rossoblù non possono evitare i playout e mantengono il penultimo posto a quota quattordici punti dopo il ko interno con la matricola terribile Lesmo (0-1).

