Trionfo della Virtvs taekwondo in tre specialità del torneo 

Pioggia di medaglie sotto l’albero per la Virtvs taekwondo Samugheo al torneo Karyu di Sassari. Lo scorso 22 dicembre tredici atleti agonisti hanno rappresentato la società nelle 3 specialità del torneo: Poomsae individuale, Poomsae in coppia, Freestyle e Cosplay. Un evento che ha visto in gara 245 partecipanti in poomsae individuale, 29 in cosplay, 21 coppie in gara , 2 performance di freestyle. E Samugheo ha fatto incetta di medaglie: nel Cosplay oro per Jole Cocco e Viola Bittu, argento per Mia Notaro Mia. Nel Poomsae singolo argento per Susanna Urru e bronzo per Daniele Barra, Roberta Loi, Ginevra Mura Ginevra. Poomsae a coppie: argento per Alessia Garau e Sebastiano Garau. La società si è classificata seconda nel Cosplay. «Non posso che essere estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti dai nostri atleti al torneo Karyu di Sassari – sottolinea il maestro Tonino Musu - La partecipazione di 13 agonisti nelle tre specialità del torneo, con una competizione così numerosa e qualificata, ha dimostrato ancora una volta la forza e la dedizione della nostra squadra». Il maestro ricorda che «i risultati sono frutto del duro lavoro, della disciplina e del sacrificio di ogni atleta – aggiunge – Essere riconosciuti come seconda società nel Cosplay è motivo di orgoglio per tutti. Voglio ringraziare gli atleti, le famiglie, lo staff tecnico, l’allenatrice Adelasia Musu».

