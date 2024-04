Trionfo della De Amicis negli Over 

La De Amicis trionfa nella stagione regolare degli Over Libertas Caam in attesa di scendere in campo nel posticipo di stasera. Nei Master la quarta giornata di playoff ha confermato la leadership della Jasp Rassu Spedizioni in una classifica resa provvisoria dai due posticipi che si giocano questa sera. Negli Ultra è sempre testa a testa tra Fly Divani Monserrato e Calasetta Turisport.

La regina

Con tre giornate d’anticipo e con il posticipo di stasera da disputare contro i Kaproni, la De Amicis con ottantacinque punti vince il torneo Over, anche grazie al successo ottenuto nell’infrasettimanale (6-0 sui Muppet) e alla concomitante sconfitta del Santiago (2-0 con il Cagliari 2007) che però mantiene il secondo posto dopo il 5-1 sul Maracalagonis dello scorso weekend. Il brutto tonfo del Kalagonis (3-0 con il Medilav) permette al Bar Dessì di consolidare la terza posizione nonostante il punticino conquistato sabato con il Real Cocciula (1-1) che riscatta solo in parte la sconfitta incassata dal Barracca Manna nel turno precedente. Il doppio successo del New Bar Mexico vale il quinto posto solitario, con un +2 sul Cagliari 2007 e ben sette di vantaggio su una Jupiter che invece rallenta, dopo due pareggi di fila: il 2-2 con i Kaproni e l’1-1 con la Thermomax colloca i cagliaritani al settimo posto con un divario ormai incolmabile rispetto ai primi quattro posti che danno diritto all’accesso diretto al secondo turno dei playoff scudetto. Dopo il bel successo con il Bar Dessì, il ko di sabato (con il New Bar Mexico) relega il Barracca Manna al nono posto, con un margine confortante di cinque punti sui Muppet, che hanno dimenticato la scoppola subita dalla capolista nell’infrasettimanale, imponendosi per 2-1 su Gli Incisivi. Il successo di sabato permette ai dentisti di guadagnare il decimo posto, a scapito della Toti Lounge Bar, che invece cede alla Crescenzi Sport (3-1). Più staccato a quota quaranta punti (in dodicesima posizione) l’Aek Kasteddu: la preziosa vittoria per 2-1 sull’Acp Cagliari Porto consente ai gialloneri di portarsi ad un confortante +6 su quel diciassettesimo posto che escluderebbe la possibilità di giocarsi i playoff. In questo senso la lotta è ancora apertissima anche per il Genneruxi Remax Mistral, nonostante il pesante 6-0 incassato dal Cagliari 2007, che di fatto ha vanificato la vittoria per 1-0 nello scontro diretto con la Crescenzi Sport della settimana scorsa.

Posticipi di lusso

Il netto 3-1 sul Deximu lancia la Jasp Rassu Spedizioni al comando della classifica dei Master, nella fase dei playoff scudetto. Successo senza storia per 4-0 del Serbariu sui Colonial Fruits, che rimangono a quota zero. Ma il piatto più ricco della giornata lo offrono i posticipi di oggi, che vedono in campo due delle big del torneo: il Monserrato Asso Arredamenti cerca di migliorare la sua classifica, dopo un avvio stentato in questi playoff, contro l’Is Morus Relais Genuis alla caccia del primo successo. Nell’altra sfida in programma questa sera La Bottega del Sughero invece sfida il Flamengo, attuale concorrente al secondo posto.

Testa a testa

Fly Divani Monserrato e Calasetta Turisport continuano a lottare per il vertice degli Ultra. I monserratini rifilano una quaterna al Brancaleone, invece ancora a secco di vittorie dopo tre partite, mentre alla squadra sulcitana basta il risultato di misura per superare la Lewis Room B&B alla seconda sconfitta di fila. Sono tre consecutivi invece i ko per il Cagliari 2020, che cede per 3-1 al Panificio Genuis, al primo successo nei playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA