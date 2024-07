Trionfo azzurro con la Orsi 

Un’italiana si prende il FIP Platinum Sardegna. Carolina Orsi, in coppia con la spagnola Nuria Rodríguez, trionfa nella finale di ieri sera sull’argentina Aranzazu Oroso e la spagnola Marta Marrero, completando una gran settimana al Tennis Club Cagliari. Nel suo percorso vincente ha battuto le prime due coppie fra le teste di serie. Nel maschile vincono González ed Alonso.

La finale

Ultimo atto spettacolare: 6-2 6-7(7) 6-3 in ben 2 ore e 42’. Dopo un primo set di spessore, Orsi-Rodríguez hanno dovuto sempre inseguire nel secondo, riuscendo a rimontare e arrivare al tie-break prima di lasciarlo alle avversarie. Nel terzo il duo italiano-spagnolo ha mantenuto lucidità ed energie (complice il gran caldo la finale è iniziata oltre un’ora dopo il previsto) e ha potuto così esultare davanti ai tanti presenti sugli spalti del Centrale. «Volevo ancora ringraziare il pubblico della Sardegna, perché meglio di così non si può fare», le parole della Orsi, numero 27 al mondo che si aggiudica (come la compagna Rodríguez e i vincitori nel maschile) 250 punti ranking e 6.000 euro. «Sono contentissima di aver vinto qui, è il mio primo titolo internazionale in carriera. Con un grazie a Nuria, che mi ha portato alla vittoria contro due fuoriclasse». Orsi resta a Cagliari per giocare gli Europei con l’Italia, che iniziano domani (oggi cerimonia inaugurale e sorteggio): «Spero di continuare così per un’altra settimana».

Gli uomini

Nella seconda finale, tutta spagnola, passano in scioltezza González-Alonso contro Álvaro Cepero e Pablo Lijó. In un’ora, le teste di serie numero 2 superano gli avversari (che ai quarti avevano battuto i favoriti Belasteguín-Garrido) 6-2 6-2.

