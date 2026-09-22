Trionfo azzurro a Montreal: staffetta mista, storico oro 

È il giorno di Enrico Balliana, che alle 19.30 italiane (le 13.30 in Canada) sarà impegnato nella prova in linea Juniores. Ma in attesa del 18enne di Arborea, ai Mondiali di ciclismo ieri (al settimo tentativo) l’Italia ha finalmente conquistato un titolo iridato tanto inseguito, quello della staffetta mista a cronometro, la Team Relay, coronando a Montreal anni di lavoro di un gruppo forte e compatto, guidato al successo da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini. I due campioni, con Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, sono finalmente saliti sul gradino più alto del podio e hanno portato a casa il primo oro per l’Italia ai Mondiali canadesi dopo gli argenti dello stesso Ganna e di Nicolas Milesi nelle crono individuali élite e U23.

I sei azzurri hanno completato il percorso di 40,6 km con il tempo di 51’32’’ alla media di 47.2 km/h, precedendo di 8 secondi la Francia e di 20 la Svizzera. Quando, già al traguardo, hanno capito di avere l’oro in tasca si sono esibiti in un “conto alla rovescia” in coro prima di esultare con un abbraccio di gruppo. «Ho partecipato a tanti Mondiali e sono spesso salita sul podio, ma è la mia prima maglia iridata e mi dà i brividi: è bellissimo», la gioia di Longo Borghini. «Da inizio stagione pensavamo a questo obiettivo, era il percorso adatto a noi. È davvero una grande soddisfazione», ha aggiunto Ganna: ha trainato lui il terzetto maschile, che ha chiuso metà percorso con il miglior tempo assoluto, dando il testimone alle ragazze.

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