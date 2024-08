Trionfo al Palio celebrato in poesia 

Oltre alle manifestazioni di piazza, che hanno caratterizzato la grande festa per il trionfo di Dino Pes al Palio di Siena, con la partecipazione dell'intero paese, la poetessa in limba Lina Nieddu, vincitrice anche lei di diversi premi di poesia in limba sarda, silanese autentica, ha voluto dedicare un componimento in versi al vincitore del Palio nazionale, intitolata proprio a Dino Pes.

Lina Nieddu ha descritto in versi la partenza del Palio, la presenza di tre fantini del Marghine e poi la festa del paese. Prima la dedica Dino Pes: «Sa gara issu comintzat in testa, che la finit che est sa prima punta e a sa Lupa cunsignat su pannu. In Silanos sa idda est tottu in festa, nostru est ocannu su Palu 'e s'Assunta! Ateros annos menzus chentza dannu» («La gara lui la inizia sempre in testa, diventando poi la prima punta, consegnando alla Lupa il panno del vincitore. Silanus il paese è in festa, nostro è quest'anno il Palio della Assunta. Altri anni migliori senza danno»).

Versi che diventano il riferimento di questa grande vittoria e che saranno esposti alla festa che si terrà in paese con la presenza del trionfatore del Palio di Siena.