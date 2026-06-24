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Il Premio.
25 giugno 2026 alle 00:11

Trionfo ai Nastri D’Argento Mahmood e Riccardo Milani portano la Sardegna in vetta  

Per la canzone “Le cose non dette” e per la vera storia di Ovidio Marras 

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Mahmood protagonista ai Nastri d’Argento 2026. Il cantante milanese, sardo per parte di madre di Orosei, ha conquistato l’ambita statuetta nella categoria Miglior canzone originale con “Le cose non dette”, brano simbolo della colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino, firmata in collaborazione con Marcello Grilli e Paolo Buonvino.

L’acchiappatutto

Ieri sera al Teatro Argentina di Roma è andata in scena la cerimonia di premiazione dell’ottantesima edizione del prestigioso riconoscimento, un’edizione dominata da Paolo Sorrentino: arrivato all’appuntamento come grande favorito con nove candidature, con “La grazia” il regista napoletano ha portato a casa otto statuette per il Miglior film, la regia e la sceneggiatura, per il Miglior attore protagonista (Toni Servillo), la Migliore attrice protagonista (Anna Ferzetti), la Miglior attrice non protagonista (Milvia Marigliano), la fotografia (Daria D’Antonio) e il sonoro (Emanuele Cecere e Mirko Perri).

La guerra del pastore

Ieri a Roma, oltre Mahmood, la Sardegna è stata tuttavia celebrata anche attraverso il Nastro d’Argento per la Migliore commedia vinto da “La vita va così”, la pellicola di Riccardo Milani ispirata alla vera storia del pastore Ovidio Marras, che ha impedito la costruzione di un resort di lusso a pochi metri dal mare, tra Tuerredda e Capo Malfatano, rifiutandosi di vendere un suo terreno; nel cast del film, girato interamente in Sardegna tra Teulada, Cagliari e Pula, anche Geppi Cucciari, Jacopo Cullin e Massimiliano Medda.

Le canzoni

Quanto a Mahmood, col Nastro d’Argento a “Le cose non dette” i Giornalisti Cinematografici Italiani premiano il debutto cinematografico del trentatreenne cantautore italiano, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, con un singolo inedito, uscito a gennaio per Island/Universal Music e pensato appositamente per il film di Muccino. Qualche mese fa Mahmood aveva conquistato il mondo del cinema col brano “Mashooqa”, inserito nella colonna sonora del film di Bollywood “Cocktail 2” e realizzato insieme al produttore indiano Pritam, una canzone in cui il due volte vincitore del Festival di Sanremo interpreta tutte le parti in italiano.

Il brano è diventato virale in India: il videoclip ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme streaming guadagnando più di 3,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, rappresentando un traguardo e un successo senza precedenti per un artista italiano contemporaneo nel mercato indiano. Ma “Le cose non dette” è un’altra storia, perché segna una prima volta assoluta per Mahmood, in quanto canzone originale composta e interpretata specificamente per il grande schermo. E c’è già chi scommette che sia solo l’inizio.

Amuleto Sardegna

Infine, Francesco Gheghi. Reduce dal fine settimana a Golfo Aranci per il Figari International Short Film Fest, dove ha ritirato il Premio Beatrice Bracco dedicato agli interpreti italiani che si sono maggiormente distinti nell’ultimo anno, il ventitreenne attore romano, il più giovane tra i candidati dei Nastri d’Argento 2026, ha vinto come Miglior attore non protagonista per “40 secondi” di Vincenzo Alfieri; il film ha vinto altre due statuette per il montaggio e il casting director.

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