Trionfano Sant’Elia e Stampace-Marina 

Stampace-Marina e Sant'Elia si sono aggiudicati la “Coppa Quartieri 2023” ospitata alla Unipol Domus. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e da Cagliari Calcio – Be As One, ha coinvolto oltre 400 tra ragazzi e ragazze ripartiti nelle categorie 11-13 e 14-16 anni dei quartieri Cep, San Michele-Is Mirrionis, Sant'Elia, Stampace-Marina e i comuni di Assemini, Elmas, Maracalagonis e Sinnai. Ma solo 200 sono arrivati a giocarsi la giornata finale nel tentativo di mettere le mani sulla Coppa.

Suddivise in tre gironi, le squadre si sono misurate con incontro di calcio, badminton, pallavolo e gare di staffetta. L'obiettivo della manifestazione era quello di trasmettere i valori sani dello sport, di coinvolgere e di promuovere le attività ludico-motorie come strumento di socializzazione. Ma non è mancato l'aspetto competitivo, che è stato il comune denominatore della giornata conclusiva.

Sant’Elia ha trionfato per la categoria 11-13, Stampace-Marina per la categoria 14-16, ma ha conquistato la terza posizione tra gli 11-13. Le compagini di Elmas e Cep si sono classificate rispettivamente seconda e terza nella categoria 14-16.

Presenti i campioni del Cagliari dello scudetto, Beppe Tommasini e Adriano Reginato, l’ex rossoblù, Fabio Pisacane, oltre a Zito Luvumbo, Adam Obert e Nunzio Lella che hanno partecipato alle premiazioni.

