Trionfano i Chiefs a 11 secondi dalla fine 

Phoenix. I Kansas City Chief hanno vinto in Arizona il 57°o Super Bowl contro i Philadelphia Eagles 38 a 35 dopo una partita emozionante e tiratissima, con un pareggio rotto solo a 11 secondi dalla fine da un calcio piazzato. Per i Chiefs, che si erano aggiudicati anche la finale di Conference Afc in zona Cesarini sempre con un calcio piazzato, si tratta del terzo Super Bowl in quattro anni e del terzo successo dopo quello del 2020. Il coach Andy Reid ha trionfato contro Philadelphia, la città in cui ha costruito la sua carriera in questo sport, e il team per cui tifavano la first lady e Joe Biden (non come presidente di tutti ma “come marito di Jill”).

La prima storica sfida tra quarterback afrodiscendenti, un ruolo a lungo appannaggio dei giocatori bianchi, è andata a Patrick Mahomes, considerato l'erede del neo pensionato Tom Brady e nominato per la seconda volta miglior giocatore della stagione (Mvp). Mahomes era al suo terzo Super Bowl in quattro anni ed ora è il primo quarteback afroamericano ad aver vinto due volte.

Il suo rivale Jalen Hurts ha però infranto il record del numero di iarde corse da un giocatore col suo ruolo in un Super Bowl: 65, contro le 64 di Steve McNair, che deteneva il primato da 23 anni. Il resto è show. Regina dell'half time, Rihanna, che ha invaso il Super Bowl con una performance esplosiva al termine della quale i suoi rappresentanti hanno confermato ai media la sua evidente seconda gravidanza. L’evento ha tenuto incollati alla tv oltre 100 milioni di americani, tra vip, spot milionari e scommesse da capogiro.

