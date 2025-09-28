trionfa Pogacar: bis iridato a kigali 

Kigali. L’ha rifatto. A Kigali (Ruanda) Tadej Pogacar si è confermato campione del mondo di ciclismo nella prova in linea su strada. Ma se l’anno scorso a Zurigo lo sloveno aveva attaccato a 100,5 km dal traguardo, stavolta è partito addirittura ai -104, anche se per 38 chilometri ha avuto la compagnia di due compagni di squadra della Uae Emirates, lo spagnolo Juan Ayuso (per poco) e il giovane messicano Isaac Del Toro, che poi ha ceduto chiudendo settimo. Un’impresa mostruosa così come era il primo mondiale mai disputato in Africa, con 6000 metri di dislivello e una salita di 5 km “fuori circuito” inserita poco dopo la metà dei 267,5 km di gara. Lì, a poche centinaia di metri dallo scollinamento, mentre gli ultimi fuggitivi venivano riassorbiti, Pogacar ha deciso che doveva costruire la sua “vendetta” sportiva, dopo lo smacco subito nella crono ad opera di Remco Evenepoel, che gli aveva inflitto più di due minuti e mezzo. Proprio il belga ha cominciato lì la propria lota con una bicicletta che gli ha dato non pochi problemi e fatto perdere quasi un minuto per cambiarla. Ha sempre inseguito e il suo argento solitario, a 1’28” da Pgacar vale come un oro anche se lui era furibondo. Felice, invece, l’irlandese Ben Healy, terzo a 2’16” in una gara a eliminazione: 30 appena i corridori arrivati.

Gli azzurri

Per l’Italia c’è il bel sesto posto di Giulio Ciccone, stremato all’arrivo: «Ho perso 15 anni di vita in sole 6 ore: una delle giornate in bici più dure di sempre, una sofferenza atroce. Abbiamo faticato moltissimo, forse anche a causa del clima. È stata una gara al limite delle forze», dice l’abruzzese. «Quando Remco ha attaccato, ho sbagliato a seguirlo: stare a ruota con lui in pianura era peggio che andare in salita. Un errore che ho pagato. Bisogna essere realisti: abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Forse una top 5 avrebbe avuto un sapore diverso, ma non ho rimpianti». «Siamo soddisfatti del risultato, perché siamo stati lì con i primi in una gara durissima. Ho sempre detto che oggi serviva condizione, e la dimostrazione è che alcuni favoriti sono crollati nel finale. Bravo Giulio a resistere fino alla fine». dice il ct Marco Villa al suo esordio alla guida della Nazionale a un mondiale. L’Italia chiude con tre medaglie: brilla l’oro Under 23 di Lorenzo Finn.

RIPRODUZIONE RISERVATA