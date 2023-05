Trionfa Marco Bellocchio Elodie (con Ortu-Piras) Niente da fare per “Bentu” 

Eppure con “Bentu” in cinquina la Sardegna ha sperato. Il film è stato presentato in anteprima alla settantanovesima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e distribuito nelle sale a partire dal 15 settembre 2022. La trama? Raffaele ha appena raccolto il suo piccolo mucchio di grano che sarà la provvista di un anno intero. Per non farsi trovare impreparato, da giorni dorme in campagna, lontano da tutti, in attesa che il vento arrivi e lo aiuti a separare finalmente i chicchi dalla paglia. Ma il vento non ne vuole sapere di farsi vedere. Solo Angelino viene a trovarlo ogni giorno per farlo sentire meno solo. Un giorno, forse, quando sarà grande, Raffaele potrà prestargli la sua indomita cavalla e lui potrà finalmente cavalcarla. Ma Angelino non vuole aspettare…

In ordine sparso: “Proiettili (Ti mangio il cuore)” di Elodie è la miglior canzone originale. Fabrizio GifuniEsterno notte” miglior attore protagonista. Barbara Ronchi con “Settembre” miglior attrice protagonista. Marco BellocchioEsterno notte” miglior regia. Enrico Vanzina e Isabella Rossellini David Speciale. “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella miglior cortometraggio. Giulia Steigerwalt con “Settembre” miglior esordio alla regia. Emanuela FanelliSiccità” miglior attrice non protagonista. Francesco Di Leva con “Nostalgia” miglior attore non protagonista. “Il cerchio” di Sophie Chiarello miglior documentario.

Salvatore Mereu non ce l’ha fatta. “Bentu”, tratto dal romanzo di Antonio Cossu, era candidato ai David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale. A vincere invece la statuetta, in una serata lunghissima e molto molto noiosa, presentata da Carlo Conti con Matilde Gioli, “Otto montagne”.

Tutti i premi

L’Isola

Un film di rara poesia che ha conquistato gli spettatori ma ieri non è riuscito a portare a casa la statuetta. Eppure un pezzo di Sardegna, in questa cerimonia che di televisivo ha davvero poco, liturgica e autocelebrativa, c’è, ed è dato dalla coppia d’oro Roberto Ortu e Francesco Piras. I due registi, infatti, hanno firmato il videoclip di “Proiettili”, il brano di Elodie che ha trionfato nella categoria miglior canzone originale. Ah, Elodie. Bellissima, in Valentino nero completamente trasparente. Davanti e dietro. A risvegliare i telespettatori addormentati sul divano, ci ha pensato lei (f.f.).

