Trionfa Maggetti, Pilloni è secondo 

Marta Maggetti prima sull’iQFoil, Freddy Pilloni secondo. La Sardegna ha trascinato la squadra italiana nella Settimana Olimpica Francese a Hyères in Francia, appuntamento internazionale di fondamentale importanza per le classi olimpiche. La campionessa cagliaritana delle Fiamme Gialle ha colto un oro meritatissimo in condizioni non facili, contro avversarie sempre più agguerrite. Una soddisfazione che, assieme al secondo posto di Palma, dimostra l’eccellente stato di forma fisica e mentale. In campo maschile, sorprende la performance di Federico Pilloni che ha conquistato l’argento alle spalle dell’australiano Grae Morris (argento a Parigi). Un salto di qualità importante per l’atleta del programma Young Azzurra (YC Costa Smeralda) entrato lo scorso anno nella categoria senior: «Sono davvero felice di questo risultato. È stata una settimana intensa, in cui sono riuscito a esprimere delle ottime performance e a mantenere un buon livello di concentrazione giorno dopo giorno. Conquistare il secondo posto nella flotta senior qui alla SOF per me ha un valore speciale». Buona la prestazione di Cesare Barabino, anche lui atleta del programma Young Azzurra che ha chiuso al 14° posto nella classe Ilca 7.

A Porto Cervo

Intanto a Porto Cervo è iniziata la stagione delle grandi regate dello Yacht Club Costa Smeralda. In acqua 14 team del monotipo Cape 31 si sono sfidati in condizioni di vento leggero. La vittoria è andata a Stig dell’armatore italiano Alessandro Rombelli. Soddisfazione per la riuscita dell’evento dal nuovo segretario generale e direttore sportivo Giorgio Benussi. Altri appuntamenti a maggio. tra cui la Giorgio Armani Superyacht. Regatta.

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