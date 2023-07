Trionfa la Selva: “Tittia” da record 

Siena. “Tittia” è nella storia. Da ieri diventa l’imperatore del Palio con una dimostrazione di forza che non ha eguali e regala ai contradaioli della Selva una gioia immensa ma anche la certezza che il 2 luglio del 2023 resterà impresso nella memoria della città toscana. Nessuno mai aveva vinto cinque Palii consecutivi come ha fatto lui, Giovanni Atzeni, 38 anni, nato in Germania, a Nagold, da padre sardo e madre tedesca, arrivato in Toscana da Nurri neanche maggiorenne e infreddolito come un pulcino, tanto da ripetere in continuazione “tittia, tittia”. Un modo di dire sardo che oggi a Siena e nel mondo dei Palii conoscono tutti per la fama accumulata da Atzeni: per trovare l’ultimo fantino riuscito a vincere cinque volte consecutive in Piazza del Campo, bisogna risalire alla fine del 1700, quando Dorino (Isidoro Bianchini) riuscì a centrare la vittoria dal 2 luglio 1790 al 16 agosto 1792 (anche se non corse il 17 aprile del 1790 in un Palio straordinario e il 2 luglio del 1791). Il record di “Tittia”, dunque, è ancora più importante perché dal 2 luglio 2019, con lo stop di due anni per il Covid, il Palio ha avuto un solo dominatore, che ieri, in sella a Violenta da Clodia (secondo trionfo), ha centrato la sua decima vittoria in Piazza.

La corsa

Eppure l’attesa è stata lunga per assegnare alla Selva il drappellone dipinto dall’artista molisano Roberto Di Jullo e, come il Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano. La corsa è durata meno di due minuti, ma l’attesa alla Mossa (l’area di partenza tra i due canapi) è stata lunga. La sorte aveva affidato i primi due posti dello schieramento a Onda e Torre, contrade rivali rappresentate rispettivamente dai sardi Carlo Sanna “Brigante” di Sindia (in sella a Viso d’Angelo) e Giuseppe Zedde “Gingillo”, originario di Noragugume (su Zio Frac, cavallo vincitore del Palio del 2 luglio del 2022 montato proprio da Giovanni Atzeni). Poi la Selva con “Tittia”, la Tartuca (Sebastiano Murtas “Grandine” di Santu Lussurgiu) al centro e la contrada rivale di quest’ultima di rincorsa (ossia il cavallo che entra per ultimo tra i canapi e dà il via). “Anda e Bola”, altro cavallo sardo, montato da Jonatan Bartoletti “Scompiglio”, fantino esperto, è stato tenuto al freno per circa 40 minuti, in attesa che la Tartuca fosse in una posizione scomoda, ma soprattutto che Giovanni Atzeni partisse male. Tutte le trame sembravano indirizzate a “stoppare” il fantino di Nurri. Invece non c’è stata storia.

Il trionfo

Partito subito in testa il duo Violenta da Clodia e “Tittia” non ha lasciato spazio agli avversari. Giuseppe Zedde, liberatosi a suon di nerbate dall’abbraccio di Carlo Sanna (poi caduto dopo la curva di San Martino e calpestato dal cavallo del Drago), si è lanciato alla rincorsa di Atzeni ma non c’è stato nulla da fare. Tre giri sempre in testa come era accaduto lo scorso 17 agosto, ancora una volta in sella a Violenta da Clodia, che in quel caso regalò la vittoria al Leocorno.

Il record

Nell’ultimo secolo di storia del Palio di Siena, ora Giovanni Atzeni ha un posto di rispetto, con dieci trionfi, di cui cinque consecutivi. Da metà dell’Ottocento a oggi, solo due fantini hanno fatto meglio di lui: Luigi Bruschelli “Trecciolino”, senese, 13 vittorie in piazza, lo stesso che in Sardegna, in uno dei tanti Palii di provincia, scoprì Atzeni e se lo portò a Siena nella sua scuderia, e Andrea Degortes “Aceto”, originario di Olbia, 14 trionfi. Ora, il suo primato viene insidiato da “Tittia”. Proprio nei giorni scorsi il fantino gallurese, in un’intervista rilasciata in Toscana, ribadiva di essere il più grande dei tempi moderni. Da ieri c’è qualcuno che mette in dubbio le sue parole.

