Trionfa la destra, Sánchez si dimette 

Nei calcoli del primo ministro, le sconfitte subite dal centrosinistra in diverse piazze cruciali a vantaggio dei conservatori – come nella regione di Valencia o nel comune di Siviglia – sono state troppo sanguinose per pensare di portare la legislatura fino alla scadenza naturale di fine 2023. «Dopo il voto, diverse istituzioni passeranno a essere amministrate da nuove maggioranze, formate dal Partito popolare e da Vox», ha detto il premier socialista. Che non ha fatto riferimento ai trionfi con maggioranza assoluta dei popolari nella Comunità autonoma di Madrid e nel comune della capitale.

Madrid. In Spagna si avvicina un'estate ancora più rovente del solito. All'indomani della batosta elettorale subita dal centrosinistra alle amministrative di domenica, il premier socialista Pedro Sánchez ha reagito con una mossa a sorpresa: fine della legislatura anticipata di sei mesi, il 23 luglio si torna a votare.

Di nuovo alle urne

Una decisione che porterà il Paese iberico di nuove alle urne appena tre settimane dopo l'inizio del proprio turno di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Lo schiaffo politico di molti elettori al modello di gestione territoriale promosso dai socialisti e dai loro alleati è risuonato forte e chiaro dalle parti della Moncloa, la residenza ufficiale del primo ministro spagnolo a Madrid. E proprio da lì, con una dichiarazione istituzionale annunciata con una sola ora di anticipo, Sánchez si è assunto personalmente la responsabilità della sconfitta.

Le valutazioni

Nei calcoli del primo ministro, le sconfitte subite dal centrosinistra in diverse piazze cruciali a vantaggio dei conservatori – come nella regione di Valencia o nel comune di Siviglia – sono state troppo sanguinose per pensare di portare la legislatura fino alla scadenza naturale di fine 2023. «Dopo il voto, diverse istituzioni passeranno a essere amministrate da nuove maggioranze, formate dal Partito popolare e da Vox», ha detto il premier socialista. Che non ha fatto riferimento ai trionfi con maggioranza assoluta dei popolari nella Comunità autonoma di Madrid e nel comune della capitale.

I piani saltati

La batosta per i progressisti ha complicato la strategia elettorale di Sánchez, che in vista delle politiche aveva impostato il messaggio su due punti: l'attuazione di misure sociali espansive e la messa in risalto di risultati sul piano internazionale. Ora, però, si va verso l'interruzione anticipata della legislatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata