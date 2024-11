Trionfa il progetto del Cammino minerario di Santa Barbara 

È “Il Cammino minerario di Santa Barbara 2.0” il progetto vincitore di “Sulcis challenge startup battle”, l’evento ideato per disegnare il futuro dei territori sardi e sviluppato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

L’iniziativa che ha trovato fra i tanti anche la collaborazione di Regione, Università, Ausi, Parco Geominerario, Confcommercio e Confindustria, ha visto trionfare il progetto del Cmsb al termine di due giornate con in sfida idee e progetti in cui oltre 45 persone fra manager, imprenditori e studenti universitari. Il progetto, presentato da Ponziana Ledda, riunisce tutti gli operatori pubblici e privati del territorio interessato attorno al cammino, con l’intento di portare innovazione e crescita economica, sociale e culturale, attraverso la creazione di una rete di servizi innovativi e integrati. «È il riconoscimento che dimostra come il Cammino non sia solo un progetto culturale - commenta il sindaco Mauro Usai - ma ha anche importanti ricadute economiche e sociali». Oltre all’assegno di 5 mila euro per l’avvio delle prime fasi esecutive, il progetto si è assicurato da parte di Manageritalia e altri partner, 20 ore di tutoraggio e affiancamento operativo su ambiti professionali. (ad. s.)

