Trionfa Dembelè A Dommarumma il premio Yashin 

Parigi. È un Psg pigliatutto: il 69° Pallone d'Oro, è nel segno della formazione parigina campione d'europa in carica. Ousmane Demblè supera la concorrenza della giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal, e si aggiudica il prestigioso riconoscimento. Con lui Luis Enrique, vincitore del Trofeo Johan Cruyff riservato al miglior allenatore e Gianluigi Donnarumma, che si prende per la seconda volta in carriera il premio Yashin per il miglior portiere anche se da questa stagione gioca con il Manchester City. Miglior squadra dell'anno al maschile è il Psg (mentre al femminile vengono premiate le ragazze dell'Arsenal).

La passerella

Al teatro Chatelet di Parigi va in scena la passerella del meglio del calcio anche se non mancano le assenze, come quelle del Psg, impegnato sul campo del Marsiglia e del Real Madrid sempre in rotta con gli organizzatori del premio. Dembelè batte la concorrenza di Yamal e diventa il sesto giocatore francese nella storia a vincere il Pallone d'Oro dopo Kopa, Platini (3), Papin, Zidane e Benzema. La Francia diventa così la nazione con più calciatori diversi che hanno vinto questo premio, staccando Italia e Germania (cinque). Tra le donne vince ancora la stella del Barcellona Aitana Bonmatì al terzo successo di fila. Donnarumma è nono, McTominay è il migliore della Serie A: 18°. Lautaro 20° e Dumfries 25°.

Le parole

«Grazie, non ho davvero parole, è stata una stagione incredibile con il Paris SG, ringrazio il Psg che è venuto a prendermi nel 2023», ha detto Dembélé, ex Barça, che non ha potuto trattenere le lacrime durante il suo discorso di ringraziamento, indirizzato anche al suo allenatore Luis Enrique, «come un papà per me». «Abbiamo vinto praticamente tutto, questo trofeo individuale è davvero il collettivo che l'ha vinto», ha aggiunto. «Il Pallone d'oro non è stato un obiettivo nella mia carriera, ma ho lavorato per la squadra per vincere la Champions League».

Miglior giovane

È di Lamine Yamal il primo premio della serata: l'attaccante del Barcellona, si è aggiudicato il Trofeo Kopa riservato al miglior giovane. Altro premio in casa Barcellona: Vicky Lopez vince il Kopa femminile come miglior giovane. Il Trofeo Johan Cruyff femminile riservato al miglior allenatore tra club e nazionale va a Sarina Wiegman, campione d'Europa 2025 (per la seconda edizione consecutiva) con la nazionale inglese.mentre quello maschile va a Luis Enrique, assente perché impegnato con la squadra nella sfida con l'Olympique Marsiglia, poi persa 1-0.

Gigio esulta

«Grazie a tutti, sono onorato di questo premio», le parole di Donnarumma, premiato da Gigi Buffon, mentre il premio al femminile è andato ad Hannah Hampton. «Sono davvero soddisfatto delle mie prestazioni nell'ultima stagione e grazie alla mia ex squadra (il Psg, ndr ) abbiamo centrato una stagione incredibile. Ora sono concentrato sulla mia nuova avventura e ringrazio il City per aver puntato su di me. Spero di vincere tanti trofei insieme. Ringrazio anche la mia famiglia, mia moglie e il mio piccolo bambino». Vincono il Trofeo Gerd Müller per il miglior marcatore tra club e nazionale Viktor Gyökeres (oggi all'Arsenal dopo l'exploit con lo Sporting) ed Ewa Pajor al femminile.

