Trionfa Bellandi: «L’oro dell’amore» 

PARIGI. La maledizione di Parigi è spezzata e ci ha pensato Alice Bellandi. La prima medaglia azzurra nel judo ai Giochi di Parigi è d'oro e arriva nella categoria -78kg, in una serata da paese delle meraviglie. La presenza di Albano sul palco per cantare 'Felicità'; l'inatteso abbraccio con la premier Giorgia Meloni, rapida nella virata dalla pallavolo al judo per la finale dell'azzurra. E infine il bacio in diretta alla compagna di vita, Jessica, dopo aver esultato sul tatami col sangue sul labbro. «Non c'è nulla di straordinario: è amore», le semplici parole della bresciana, che fece coming out prima di Tokyo. Tre anni dopo, è “Felicità”, intonata nel palazzetto da Albano, amico del presidente della federazione internazionale Marius Vizer. Un oro sotto gli occhi della premier Meloni, accompagnata nell'arena a due passi dalla Torre Eiffel dal presidente del Coni, Giovanni Malagó, e dal ministro Abodi, e che prova a cancellare i torti arbitrali subiti da Odette Giuffrida e Manuel Lombardo. L'ultimo atto è tiratissimo contro l'israeliana, Inbar Lanir, iridata 2023, ma Alice prima mette a segno un waza-ari (sode-tsurikomi-goshi) nel finale e poi attende l'ultimo shido a carico dell'avversaria per esultare.

Il primo bacio è per la fidanzata, la dedica principale, però, è per se stessa: «Questa vittoria è un grande sollievo, è la testimonianza che tutti i sogni si realizzano. Me la voglio dedicare per tutto quello che ho passato, c'è stato un momento nel quale ho pensato di non poter essere qui. Ma bisogna sempre crederci». Una tenacia messa in risalto anche da Giorgia Meloni. «Mi ha detto “Ammazza che grinta” e poi mi ha fatto i complimenti, ha svelato l'azzurra.

