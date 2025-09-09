Trincee nelle strade, al via i lavori di ripristino 

Non passa giorno che in piazza Roma e zone limitrofe non ci sia almeno un problema legato alla viabilità. Tra mezzi di scarico e carico merci che parcheggiano ovunque intasando il traffico, auto in sosta selvaggia e controlli fantasma, ieri è stata la volta di via Tharros.

Complice un cantiere in corso d’opera il traffico, a fasi alterne lunghe diversi minuti, è “collassato” con le colonne di auto ferme nelle vie Tharros, Contini e nelle piazze Roma e Cova. E non sarà un caso se la circolazione è ritornata nella normalità pochi minuti prima di mezzogiorno, quando sono comparsi i vigili urbani.

Lavori

Ma se la viabilità in piazza Roma non è sotto controllo, dal Comune invece informano che «Prendono il via in questi giorni i lavori di ripristino dei bitumi sulle strade interessate da precedenti interventi di scavo per nuovi allacci elettrici o manutenzioni della rete, eseguiti da E-Distribuzione».

«Si tratta di un intervento atteso e necessario per restituire ai cittadini strade più sicure e decorose, dopo l’esecuzione dei lavori di scavo realizzati per l’adeguamento della rete elettrica – precisa il sindaco, Massimiliano Sanna - Comprendiamo i disagi temporanei che queste opere potranno comportare ma chiediamo collaborazione e pazienza: il risultato finale andrà a beneficio di tutta la comunità».

«Abbiamo pianificato questi lavori con l’obiettivo di ridurre al minimo le criticità per la circolazione – aggiunge l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu - La segnaletica preventiva e le misure di gestione del traffico permetteranno di mantenere la città funzionale durante gli interventi. Questo piano è il frutto di una collaborazione efficace con E-Distribuzione e di un impegno costante per migliorare la qualità delle nostre strade».

Le strade

A partire da questo mese i cantieri si apriranno in vico Repubblica Giovanni Maria Angioy, Amsicora, Vittorio Veneto (e piazza Sant’Efisio), Eugenio Sanna Angioy, Brunelleschi (dal civico 30 sino a via Baldino), Milis, Beato Angelico, Goito, Ales, Othoca, Campania, Gallura, Tempio e San Francesco.

Terminata questa prima parte, i lavori poi interesseranno viale della Libertà e le vie Ciusa, Deledda, Tharros, Caboto, Colombo, Campanelli, San Michele, Simaxis, Vivaldi, Corelli, Pira, Palmas, Sicilia, Simon Mossa, Tevere, Bologna, Donizetti, Amalfi, della Pineta, Nuova, Gennargentu, Nieddu, Lanusei, dei Maniscalchi e Puccini.

RIPRODUZIONE RISERVATA