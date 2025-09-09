VaiOnline
Viabilità.
10 settembre 2025 alle 00:22

Trincee nelle strade, al via i lavori di ripristino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non passa giorno che in piazza Roma e zone limitrofe non ci sia almeno un problema legato alla viabilità. Tra mezzi di scarico e carico merci che parcheggiano ovunque intasando il traffico, auto in sosta selvaggia e controlli fantasma, ieri è stata la volta di via Tharros.

Complice un cantiere in corso d’opera il traffico, a fasi alterne lunghe diversi minuti, è “collassato” con le colonne di auto ferme nelle vie Tharros, Contini e nelle piazze Roma e Cova. E non sarà un caso se la circolazione è ritornata nella normalità pochi minuti prima di mezzogiorno, quando sono comparsi i vigili urbani.

Lavori

Ma se la viabilità in piazza Roma non è sotto controllo, dal Comune invece informano che «Prendono il via in questi giorni i lavori di ripristino dei bitumi sulle strade interessate da precedenti interventi di scavo per nuovi allacci elettrici o manutenzioni della rete, eseguiti da E-Distribuzione».

«Si tratta di un intervento atteso e necessario per restituire ai cittadini strade più sicure e decorose, dopo l’esecuzione dei lavori di scavo realizzati per l’adeguamento della rete elettrica – precisa il sindaco, Massimiliano Sanna - Comprendiamo i disagi temporanei che queste opere potranno comportare ma chiediamo collaborazione e pazienza: il risultato finale andrà a beneficio di tutta la comunità».

«Abbiamo pianificato questi lavori con l’obiettivo di ridurre al minimo le criticità per la circolazione – aggiunge l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu - La segnaletica preventiva e le misure di gestione del traffico permetteranno di mantenere la città funzionale durante gli interventi. Questo piano è il frutto di una collaborazione efficace con E-Distribuzione e di un impegno costante per migliorare la qualità delle nostre strade».

Le strade

A partire da questo mese i cantieri si apriranno in vico Repubblica Giovanni Maria Angioy, Amsicora, Vittorio Veneto (e piazza Sant’Efisio), Eugenio Sanna Angioy, Brunelleschi (dal civico 30 sino a via Baldino), Milis, Beato Angelico, Goito, Ales, Othoca, Campania, Gallura, Tempio e San Francesco.

Terminata questa prima parte, i lavori poi interesseranno viale della Libertà e le vie Ciusa, Deledda, Tharros, Caboto, Colombo, Campanelli, San Michele, Simaxis, Vivaldi, Corelli, Pira, Palmas, Sicilia, Simon Mossa, Tevere, Bologna, Donizetti, Amalfi, della Pineta, Nuova, Gennargentu, Nieddu, Lanusei, dei Maniscalchi e Puccini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 