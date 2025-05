L’obiettivo aiuta a pazientare, ma la realtà quotidiana è insopportabile. «Due anni sono un’enormità. E non è finita». Cagliari, via Roma aperta a metà è il simbolo dei ritardi in una città da anni alle prese con i cantieri in ritardo in molte strade. Aspettando la Metro dell’Arst, nella zona è stata rivoluzionata la viabilità, ma nell’attesa ci sono code e caos.

