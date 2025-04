Trincas calcia il rigore e la Stella Rossa trionfa 

Proprio il suo rigore, calciato dopo la parità al termine dei tempi regolamentari, ha regalato alla Stella Rossa Villacidro la Coppa Amatori Uisp nella finalissima con la Polisportiva Isili. Samuele Trincas racconta l’emozione di quei momenti: «Non è stata una partita semplice. Dopo venti minuti siamo rimasti in dieci per l’espulsione di un nostro compagno e siamo andati in svantaggio, poi siamo riusciti a pareggiare ma eravamo stanchi». La gara si è risolta dopo una serie di sei tiri dal dischetto che hanno regalato il trofeo alla squadra del patron Mauro Biasoli e allenata da Gianni Pittau e dal suo secondo Luca Trudu. «Avevo studiato il portiere nei penalty precedenti al mio. Ero teso, ma è andata bene», ricorda il 44enne centrocampista villacidrese, che per l’occasione ha anche indossato la fascia di capitano.

Brividi forti

Un’emozione speciale, non la prima vissuta nella sua lunga carriera da calciatore iniziata da difensore. Per Trincas le soddisfazioni non sono mancate: dall’esordio nella Villacidrese (in Eccellenza) a soli quindici anni dopo il settore giovanile, poi la Primavera del Cagliari e il ritorno a casa e la conquista delle promozioni con le maglie di Arbus e Monreale. Tra le tante esperienze anche quella triennale in Serie D con il Terracina. Quindi una breve parentesi da allenatore prima di vestire i panni di preparatore atletico e di giocatore nel torneo Over Uisp.

Da otto stagioni indossa la gloriosa casacca della Stella Rossa, attuale vicecapolista del campionato dietro il Real Putzu e reduce dal 3-3 contro la Monreale. «Il pareggio non è un mezzo passo falso, mancano due partite al termine del torneo e ci saranno i playoff. Sarà una sfida aperta, non solo un duello tra noi e il Real Putzu. Saranno spareggi molto equilibrati. La lotta è tra quattro squadre e sarà determinante arrivarci con tutta la rosa a disposizione. L’importante è non avere defezioni».

