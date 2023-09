Trimestre anti inflazione, si parte 

Il Governo fa il primo passo ufficiale contro il carovita. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sigleranno il patto sul “Trimestre anti inflazione” il 28 settembre a Palazzo Chigi insieme alle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo. Come già anticipato in questi ultimi mesi, il patto prevede di offrire dal primo ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati, nel rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle aziende.

Ed è proprio su questo ultimo punto che le associazioni dei consumatori hanno concentrato gran parte delle critiche. Infatti, sebbene il patto tra Governo e imprese sia per certi versi storico e inedito nella storia recente del Paese, dall’altra le possibilità che tutto possa saltare per la mancata adesione di uno solo dei firmatari dell’accordo (non vincolante, sia ben chiaro) è più che probabile nel caso non ci sia più convenienza.

Le critiche

«Il patto anti-inflazione del Governo rischia di essere un flop e di non apportare reali benefici alle famiglie italiane», ha sottolineato il Codacons. «A pochi giorni dall’avvio del paniere nessuno sa quali prodotti saranno inseriti al suo interno e soprattutto l’entità degli sconti», spiega il presidente Carlo Rienzi. «I consumatori sono stati tenuti del tutto fuori dal patto, e nulla si dice circa i controlli sul rispetto dell’accordo che la logica vorrebbe fossero attribuiti alle associazioni dei consumatori. L’industria, poi, non ha preso alcun impegno concreto, limitandosi alla promessa di rivolgere un invito generico ai propri associati affinché aderiscano al paniere, scegliendo però in totale autonomia i prodotti da scontare e l’entità dei ribassi».

Avvio in salita

Le previsioni del rappresentante dei consumatori non sono quindi rosee: «A queste condizioni il paniere rischia di essere un flop e di non apportare benefici concreti alle famiglie »

Sulla stessa linea Gabriele Melluso, vicepresidente di Assoutenti: «Il patto anti-inflazione, per quanto meritorio, potrebbe non essere sufficiente ad arginare l'attuale spirale inflattiva accentuata dal caro-benzina e scongiurare ulteriori rincari di prezzi e tariffe nel prossimo autunno-inverno. Chiediamo di intervenire sulla tassazione che grava sui carburanti, tagliando le accise in modo da ottenere un effetto calmierante sui prezzi al dettaglio» .

L’attacco

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori parla addirittura di «Sceneggiata». Il leader dell’Unc spiega infatti che «prosegue lo spettacolo ideato e diretto dal ministro Urso, e che ora vede, purtroppo, anche la partecipazione della presidente del Consiglio, per far finta di far qualcosa contro l'inflazione. Il Governo, invece di mettere i soldi per ridurre le accise sui carburanti o ripristinare gli sconti sulle bollette di luce e gas introdotti da Draghi, che avrebbero effetti reali sui prezzi, va avanti con questa operazione pubblicitaria che, purtroppo, avrà un effetto nullo per le tasche degli italiani».

