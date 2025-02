«Trieste è un pozzo» Vandali con lo spray alla foiba di Basovizza 

TRIESTE. Qualche nostalgico titino che potrebbe risiedere nella zona, parte del Carso, dove è concentrata la minoranza slovena. Oppure qualcuno che appartiene a un gruppo più strutturato. Proseguono le indagini della Digos per risalire a chi ha vandalizzato la foiba di Basovizza, e alcuni spunti investigativi sembrano fornire elementi interessanti. A notare per primi le scritte oltraggiose in sloveno e italiano (tra queste “Trieste è un pozzo”) sono stati alcuni operai che alle 6 di ieri mattina hanno raggiunto il monumento nazionale per allestire i palchi in occasione della cerimonia di domani per il Giorno del Ricordo. Sembra certo che le scritte siano state fatte tra la sera di venerdì e le prime ore di sabato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, ma va considerato che l’area della foiba è molto ampia e circondata da una fitta vegetazione. L’attenzione degli investigatori si concentra anche su quella che potrebbe essere considerata una firma, “161”, apposta sotto a una delle scritte in sloveno. Come sottolinea qualche esponente della cultura slovena, potrebbe corrispondere in codice alle lettere dell’alfabeto “afa” e riferirsi a un gruppo estremista. Dura Giorgia Meloni: «La foiba di Basovizza è un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera. Oltraggiare Basovizza, per di più con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare la nazione intera. Ciò che è accaduto è un atto di gravità inaudita, che non può restare impunito»

RIPRODUZIONE RISERVATA