Tries X Molentargius, duello tra Farci e Cossu? 

Non è esplosa ma ha tenuto le posizioni e conserva una grande potenzialità tra le gare di triathlon cross. Domenica a Cagliari va in scena la seconda edizione del “Tries X Molentargius”, che, all’interno del percorso di 750 metri di nuoto, 19 km di ciclismo (in mountain bike o gravel) e 4 di corsa campestre, comprende il mare (e la spiaggia) del Poetto e il Parco Molentargius Saline: in pratica due delle attrazioni turistiche naturali della città.

Il programma stilato da Sardegna X Sports, che ha lavorato con l’appoggio della Fitri e soprattutto del Parco, prevede due fasi, che coinvolgeranno circa 130 atleti complessivamente. Dalle 9 le gare di duathlon cross riservate alle categorie giovanili (da Minicuccioli a Youth A), a seguire (versimilmente dalle 11.30) la gara di triathlon per le categorie da Youth B in su.

Non ci sarà il vicecampione del mondo Federico Spinazzè, vincitore l’anno scorso, fermato da problemi fisici e non ci saranno neppure il secondo classificato, Jim Thijs, e soprattutto la vincitrice Elisabetta Curridori (entrambi ormai vivono in Catalogna). Così l’attenzione sarà tutta per i giovani sardi, capaci di salire sui podi giovanili ai campionati italiani, europei e mondiali di specialità: Ruslan Farci (Karel Sport), Manuel Cossu (Fuel), Giulia Saiu (Villacidro Tri), anche se il pronostico può considerarsi aperto. ( c.a.m. )

