Tricolori, titoli targati Muravera e Norbello 

Assegnati tre titoli di doppio di Seconda categoria, ai campionati italiani di tennistavolo in corso a Cagliari. A Muravera e Norbello l’oro nel misto e nel doppio femminile, grazie alle imprese delle loro giocatrici, rispettivamente Valentina Roncallo e Veronica Mosconi. Muravera è secondo nel doppio femminile e terzo nel misto. Bronzo per Norbello nel misto, Marcozzi e Nulvi nel doppio maschile.

La pioggia di medaglie è iniziata con Roncallo in coppia con Federico Vallino Costassa, nuovi campioni di doppio misto. Terzo posto per il duo del Norbello Cappuccio e Mosconi, e per Carnovale (Muravera) in coppia con Allegranza.

Veronica Mosconi, in coppia con Giulia Cavalli ha portato il Norbello al titolo nel doppio femminile, battendo Criscione (Muravera) e Le Thi Hong. Terza l’altra coppia del Muravera Carnovale e Roncallo. Nel doppio maschile bronzo per Amato (Marcozzi) con Faso, e per Kuznetsov (Santa Tecla Nulvi) con Seretti. Oggi si assegnano i titoli dei singolari di seconda categoria.

