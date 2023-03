tricolori, SEU E NORBELLO SUBITO A MEDAGLIA a CAGLIARI 

È bastata la prima giornata dei campionati italiani di tennistavolo per regalare le prime soddisfazioni. Al PalaPirastu di Cagliari, sabato, sono arrivate due medaglie dai tornei di terza categoria. Oro nel doppio femminile targato Norbello, bronzo nel doppio misto firmato Muravera.

Anna Brzan e Marialucia Di Meo sono salite sul gradino più alto del podio: il suggello di una stagione che ha già regalato loro il primo posto nel girone D della A2 femminile con il Norbello “Giallo”. Francesca Seu, promessa del Muravera classe 2008, ha conquistato, in coppia con Francesco Trevisan, 2010 dello Sgonico Bolzano, il bronzo nel doppio misto.

Il cammino di Brzan e Di Meo non è stato facile. Nei quarti hanno sconfitto in rimonta al quinto set la coppia formata da Francesca Seu e Cecilia Cicuttini del Castelgoffredo. Battute in semifinale Cerritelli e Mescieri, con due set terminati ai vantaggi. La finale con le ternane Cerritelli e Moretti si è risolta in tre set. Nei quarti eliminato il doppio formato da Rossana Ferciug del Quattro Mori, e Mardari.

Seu e Trevisan non hanno avuto problemi nei primi turni del misto, qualche patema in più e vittoria al quarto con la coppia Giovanni Novi e Di Meo (che più tardi si prenderà la rivincita). In semifinale, contro Izzo e Mescieri, vincono il primo, ma cedono ai futuri campioni.

Ieri il programma prevedeva le qualificazioni ai tabelloni finali dei singolari maschili e femminili di Terza categoria. Si sono qualificate le campionesse di doppio Brzan e Di Meo, e tre atlete del Muravera, Seu, Anedda e Congiu. Oggi si assegnano i titoli.