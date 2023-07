Tricolori Seconda, Dessì in semifinale 

È il torneo di Marco Dessì. L'alfiere del Tc Viterbo si qualifica per la seconda volta alle semifinali dei Campionato Italiani di Seconda Categoria, in corso al Tc Cagliari. Dessì regola con un doppio 6-2 Simone Macchione e oggi sfida per un posto in finale Stefano Baldoni, ex portacolori del circolo ospitante, che non lascia scampo a Gian Rocco De Filippo (6-0, 6-1). Stoppato nei quarti per Andrea Calcagno (Tc Moneta). 6-1, 6-3 da Tommaso Gabrieli, che sfiderà Alessandro Ingarao (6-3, 6-4 ad Alessandro Sartori). Dessì si è qualificato anche per la finale di doppio: con De Filippo la spunta 5-7, 7-6(2) 10-5 su Gabrieli e Baldoni e sfiderà per il titolo Ingarao e Antonio Massara, che battono 6-1, 6-1 la coppia del Tc Cagliari Alberto Sanna/Nicola Porcu.

Le Dessolis in doppio

Finisce negli ottavi la corsa delle tenniste sarde ai Seconda femminile al Ct Bologna. Barbara Dessolis (Tc Cagliari) sconfitta 4-6, 6-3, 6-3 da Valentina Lia, mentre Ottavia Massetti perde 6-2, 6-1 contro Anastasia Grymalska. In doppio, Barbara e Marcella Dessolis battono 6-2, 6-1 Giorgia Dominici e Carolina Troiano, qualificandosi per la semifinale, dove sfideranno Grymalska e Vittoria Modesti, che superano 6-2, 6-0 Massetti e Francesca Miglio.

