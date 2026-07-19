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20 luglio 2026 alle 01:43

tricolori Seconda categoria, cinque sardi nel main draw 

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Riccardo Ciulli e Mattia Secci del Quattro Mori Tennis Team, Daniel Frasconi del Tc Terranova, Christian Musselli del Tc Luogosanto e Samuele Porcu del Tc Cagliari. Sono i cinque tennisti sardi che hanno superato le qualificazioni nei Campionati Italiani di Seconda categoria maschili. Con loro, strappano il pass per il main draw del Tc Cagliari gli emiliani Leonardo Tombolini (Castellazzo) e Massimo Ruspaggiari (Ct Albinea), il veneto Paolo Boscarini (Tennis Villafranca), il laziale Lorenzo D’Intini (Play Pisana) e il pugliese Paolo Laviola (Play Tennis Lecce). E da oggi si parte con il tabellone finale. Un tabellone a 31, con la testa di serie numero 1 Alessandro Ingarao (Tc Match-Ball Siracusa), siciliano da quattro anni campione in carica in singolare (e tre scudetti e una finale in doppio), già al secondo turno.

Le altre teste di serie sono il veneto Alessandro Ragazzi (Sporting Life Center), il campano Giuseppe Caparco (Tc Vomero), il veneto Tommaso Gabrieli (St Bassano), il pugliese Francesco Colasanto (Ct Bari), il siciliano Antonio Caruso (Tc Match-Ball Siracusa) e i laziali Daniele Minighini (Eur Sc) e Davide Liberati (Punta del Lago). In tabellone anche i "padroni di casa" Nicola Porcu e Lorenzo Rocco.

Oggi si parte alle 9, con i match tra Ciulli e Kelvin Marena, Musselli contro Yaniche Boagnon e subito Secci opposto al numero 4 del seeding Gabrieli. Quattro le sfide delle 18: Simone Macchione contro Guelfo Borghini Baldovinetti, il numero 5 Colasante opposto a Edoardo Maria De Filippo, Porcu incontra Leonardo Tombolini e il numero 8 Liberati contro Andrea Pavia.

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