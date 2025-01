Tricolori, Secchi chiude settima tra le Under 23 

Su un percorso ghiacciato, dentro le vigne, che non ha risparmiato grosse sorprese, la Sardegna non ha ottenuto le soddisfazioni che sperava. Ai campionati italiani di ciclocross di Faè di Oderzo (Treviso) l’unico podio è rimasto quello colto tra i Master da Andrea Lovicu (M4). Le gare domenicali (Juniores, Under 23 ed Élite maschili e femminili) erano le meno indicate per favorire exploit ma non sono comunque andate come avrebbero potuto.

Uomini

In campo maschile, l’Isola era rappresentata soltanto nella prova degli Juniores. Campione uscente un anno fa tra gli Allievi, Enrico Balliana (diciassettenne di Arborea che corre con il Jam’s Bike Team Buja, in Friuli) non si è ripetuto, disputando una gara piena di problemi sin dall’avvio, chiusa con un 37° posto che non rappresenta il suo valore. Più indietro, Mattia Solferino, 45°, e Gioele Carraro, 57° (Dueppi Cycling Project). Il successo è andato a Patrick Pezzo Rosola, figlio di due campioni come Paola Pezzo e Paolo Rosola, con il campione europeo Mattia Agostinacchio soltanto 11°.

Donne

Nella gara delle Under 23, vinta dalla campionessa uscente Valentina Corvi (ex campionessa europea Junior di mountain bike), Giorgia Secchi (Women Cycling Project) ha chiuso al settimo posto, senza grandi rimpianti: «Sono abbastanza soddisfatta, anche perché più della sesta posizione non avrei potuto ottenere: le prime cinque sono tutte professioniste che al momento vanno più forte di me», dice con onestà la ventenne di Marrubiu, reduce da un’intensa stagione in Belgio in cui ha corso gare del Superprestige ed esordito in Coppa del Mondo. «La sesta posizione mi è sfuggita per qualche errore, perciò è colpa mia. Ho dato il massimo ma la stanchezza per aver viaggiato tutta la notte si è fatta sentire. Ma per chiudere la stagione mi va bene così».

Tra le Juniores, Sara Murgia (Vc Sarroch) ha terminato la prova vinta da Elisa Ferri (Fas Guerciotti) al 17° posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA