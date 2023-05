Tricolori, per Anita Melis un bronzo che brilla 

Forse è la notizia più bella. La Sardegna della scherma ha avuto tanti momenti importanti negli ultimi anni, come organizzatrice di eventi e protagonista in pedana, ma quasi sempre con i Master. La medaglia di bronzo, colta ai Campionati Nazionali Giovani Gold da Anita Melis ha un significato speciale. L’immagine della giovane spadista del Cus Cagliari sul podio di Riccione manda un chiaro segnale di crescita al movimento sardo.

Per conquistare il primo risultato di rilievo in campo nazionale, la 17enne (con a bordo pedana Tahar Ben Amara, uno dei tre maestri assieme e a Simone Piredda e Andrea Tiana) ha completato il girone preliminare con tre vittorie e due sconfitte. Poi, nell’eliminazione diretta, ha raggiunto i quarti battendo 15-11 Anna Oggioni (Scherma Treviso) e quindi le semifinali grazie al 15-10 su Maria Clara Quattrini (Lazio S. Ariccia). In semifinale è poi arrivato lo stop (15-3) con Caterina Auteri (Methodos Catania) che si è poi imposta in finale su Elena Antonucci (C. Ravennate Spada). Ora per Anita Melis arriveranno i Campionati Italiani Assoluti.

RIPRODUZIONE RISERVATA