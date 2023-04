Tricolori Master a Cagliari Ben Amara uomo-simbolo 

Tre armi, cinque categorie, 42 titoli e centinaia di storia di sport vissuto come passione amatoria all’ombra di una vita da professionisti in tanti campi. Giudici, avvocati, architetti, medici: dietro l’impenetrabile cortina della maschera da schermidore si celano le ambizioni di chi in pedana sale per divertirsi o magari per diventare il migliore d’Italia della propria categoria. Questo, almeno, ciò che potrà provare a fare, dal 4 al 7 maggio, a Cagliari, dove si eleggono i campioni nazionali master.

Le pedane

Il PalaPirastu, la Palestra A di Monte Mixi (teatro pochi mesi fa della Coppa Europa per Club) e il Palaboxe ospiteranno gli assalti orchestrati dall’Accademia d’Armi Athos, la cui esperienza organizzativa è cresciuta sino a garantire assoluta affidabilità alla Fis, che ha assegnato all’Isola questo campionato. Un modo per rafforzare quello che, più che un legame, sta diventando un progetto in più fasi. A conferma di questo, il campionato sarà abbinato a una Prova Nazionale Integrata di spada: spadisti olimpici e paralimpici si sfideranno in carrozzina, a caccia di punti utili per i ranking nazionali di entrambe le categorie.

I protagonisti

Le iscrizioni scadono il 2 maggio ma è certa la presenza delle migliori lame locali: Tahar Ben Amara, del Cus Cagliari, campione uscente di spada under 39 (cat. 0), o il fiorettista dell’Athos, Alessandro Loiotile. Tra gli iscritti anche l’oro olimpico di Atlanta ‘96, Sandro Cuomo tornato in pedana a 60 anni. ( c.a.m. )