tricolori junior, marcello regina dei 200 metri 

Elisa Marcello (Atletica Valeria) è la regina dei 200 metri ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di atletica leggera a Rieti. Nell’ultima giornata della rassegna tricolore, la Junior asseminese al primo anno di categoria, ha superato a pieni voti la batteria correndo quasi in solitaria in 23”75 a soli due centesimi da quel personale che le aveva già permesso di qualificarsi per i Mondiali in programma a Lima (Perù) a fine agosto, poi è volata in finale poco più di due ore dopo dove ha trionfato su tutte in 23”96 (con 2,2 m di vento contro), rispettando appieno i pronostici.

Verso il Perù

Un bel test in vista della rassegna mondiale ed il suo allenatore Andrea Sole, gioisce per questa prestigiosa tappa di passaggio guardando con ambizione verso l’America: «abbiamo trascorso un buon periodo invernale e primaverile, non era facile tenere lo stato di forma sino a questo momento per cui la mia programmazione prevedeva due picchi di forma, il primo all’inizio di giugno per fare il minimo per i mondiali, ottenuto molto bene al Challenge, l’altro per agosto ai mondiali. Abbiamo pensato a spingere tanto in batteria così da testare le gambe per poi in finale puntare solo al titolo italiano. Elisa sta bene, ha corso con grande facilità, partiamo a Lima con entusiasmo e ambizione, lì il livello sarà alto, vogliamo esprimerci al meglio». Per Elisa un obiettivo raggiunto e tanto sperato: «stavo aspettando questa medaglia da un po’ di tempo, prima della batteria ero molto focalizzata ma anche rilassata, stavo scherzando con Andrea Demontis (oro sabato nel salto con l’asta, ndr ) poi in gara molto concentrata. Sono davvero contenta».

Le altre gare

Nella giornata di ieri sono arrivati due prestigiosi quinti posti. Uno ad opera di Francesco Puliga (JM, Nissolino) che accreditato con la 14ª misura, fa un salto oltre l’asticella e in cima alla classifica, infatti con 1,93 m è quinto nel salto in alto Juniores a soli 2 cm dal personale, l’altro quinto posto invece arriva dai 400 hs Promesse con Luca Flore dell’Atletica Oristano che chiude col nuovo personale di 52”58. Nei 5000 m Promesse, Francesco Mei dell’ Academy Olbia è 19° con 15’45”, stavolta un po’ al di sotto delle sue possibilità.

