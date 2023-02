Tricolori Indoor, marcello 4ª sui 200  

La speranza era tornare a casa con almeno una medaglia ma, stavolta, la Sardegna deve accontentarsi del quarto posto di Elisa Marcello sui 200 e dell’ottavo di Davide Attene nell’alto ai Tricolori Indoor Allievi, terminati ieri ad Ancona. La Marcello ha corso in 24”89 nella finale vinta da una superlativa Alice Pagliarini in 24”16 seconda prestazione al mondo Under 18: corsia 3 per la sprinter dell’Atletica Valeria, uscita dai blocchi agile, falcata che si distende molto bene sino ai 150 momento a partire da cui perde leggermente efficacia nel rettilineo finale. Per Attene dell’Atletica Olbia arriva un ottavo posto con il nuovo personale di 1,90: esordio a 1,75 poi 1,80 al primo colpo, al secondo tentativo 1,84, poi 1,87, alla terza chance 1,90. Rammarico per Diego Nappi sui 200: il velocista dell’Atletica Porto Torres ha vinto la sua batteria con in 21”91 (migliori prestazione in Italia di categoria) ma è stato squalificato per aver invaso la corsia accanto alla sua non potendo così disputare la finale per il titolo. Sui 60 hs 31º Francesco Alpigiano (Atl. Sport è vita) e 42º Francesco Buscarinu (Ichnos) in 8”73 e 9”25.

Iglesias

Ad Iglesias, nel “pistino” al coperto di Ceramica, i migliori risultati arrivano dai Cadetti Laura Frattaroli (Quelli che l’Atletica) e Luca Paddeu (Delogu Nuoro) primi sui 60 con i nuovi personali di 7”87 e 7”36. Tra gli Assoluti si è imposto Matteo Meloni in 7”12, tra le donne pari merito per Marta Collu e Silvia Aru in 7”94.

