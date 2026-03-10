VaiOnline
Triathlon.
11 marzo 2026 alle 00:17

Tricolori duathlon cross, Saiu 2ª 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Soltanto l’azzurra Noemi Bogiatto ha negato a Giulia Saiu il titolo italiano assoluto di duathlon cross (corsa campestre e mountain bike). A Lovadina di Spresiano (Trevisto) la 21enne villacidrese del G.P. Triathlon è arrivata seconda nella gara vinta dalla triatleta della Pro Patria Milano in 57”10, con 2’29” di vantaggio.

In campo maschile, dove ha trionfato Alessandro Saravalle (Trisports.it) davanti a Federico Spinazzé (G. P. Triathlon), ottimo il settimo posto di Manuel Cossu (Fuel Triathlon), a 3’21” dal vincitore.

Nelle categorie giovanili, tra gli Juniores, bel sesto posto di Roberto Porcu, anch’gli tesserato per la Fuel Triathlon San Gavino. Nellla categoria Youth B, al femminile, decimo posto per Alice Asuni (Fuel Triathlon) e al maschile 14° di Gabriel Carta (Tri Nuoro).

Intanto il Comitato Sardo Fitri presieduto da Carlo Spanu si prepara a celebrare i risultati del 2025. Lo farà sabato alla Galleria CIVIS del Comune di San Gavino (via Roma 102) alle 16.30. Oltre ai premi per i risultati sportivi, sarà assegnata una borsa di studio intitolata alla memoria di Paola Sanna. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 