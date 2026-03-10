Tricolori duathlon cross, Saiu 2ª 

Soltanto l’azzurra Noemi Bogiatto ha negato a Giulia Saiu il titolo italiano assoluto di duathlon cross (corsa campestre e mountain bike). A Lovadina di Spresiano (Trevisto) la 21enne villacidrese del G.P. Triathlon è arrivata seconda nella gara vinta dalla triatleta della Pro Patria Milano in 57”10, con 2’29” di vantaggio.

In campo maschile, dove ha trionfato Alessandro Saravalle (Trisports.it) davanti a Federico Spinazzé (G. P. Triathlon), ottimo il settimo posto di Manuel Cossu (Fuel Triathlon), a 3’21” dal vincitore.

Nelle categorie giovanili, tra gli Juniores, bel sesto posto di Roberto Porcu, anch’gli tesserato per la Fuel Triathlon San Gavino. Nellla categoria Youth B, al femminile, decimo posto per Alice Asuni (Fuel Triathlon) e al maschile 14° di Gabriel Carta (Tri Nuoro).

Intanto il Comitato Sardo Fitri presieduto da Carlo Spanu si prepara a celebrare i risultati del 2025. Lo farà sabato alla Galleria CIVIS del Comune di San Gavino (via Roma 102) alle 16.30. Oltre ai premi per i risultati sportivi, sarà assegnata una borsa di studio intitolata alla memoria di Paola Sanna. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA