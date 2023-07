tricolori di terza, due titoli all’isola 

Anna Barlini Pischedda e Mauro Testa firmano la doppietta. Gli scudetti del singolare dei Campionati Italiani di Terza Categoria che si sono conclusi ieri sui campi dello Sporting Ct Quartu sono stati vinti dai due tennisti sardi.

La finale del singolare femminile, è stato un derby in famiglia, con Anna opposta alla sorella Valeria, entrambe under 16 classificate 3.1, tesserate per il Tc Cagliari e seguite dal maestro Stefano Como. La vittoria è andata alla prima, accreditata della terza testa di serie, che ha superato 6-1, 6-3 la numero 4 del seeding.

Nella finale maschile, il numero 8 del torneo Testa, 27enne del Tennis Elmas, ha fatto pesare la sua maggior esperienza e centralità sul campo rispetto al suo avversario, l'under 16 del Tc Genova Giovanni Battista Bibolini Bozano, testa di serie numero 10. Il tennista sardo non ha fatto sconti, vincendo i primi otto giochi del match, per poi imporsi in controllo 6-0, 6-4.

I doppi

E l'Isola tennistica è andata molto vicina al tris, con una giovane coppia targata Tc Cagliari nella finale del doppio maschile disputata sabato notte. L'under 18 Edoardo Pilia, reduce dalla semifinale in singolare, e l'under 14 Lorenzo Rocco, hanno ceduto 6-2, 6-3 davanti a due vecchie volpi: l'over 35 messinese Giovanni Giuffrè (Ct Gioiosa Marea) e l'over 40 bresciano Simone Bandini (Tennis Bedizzole).

Il quarto scudetto di categoria in palio, quello del doppio femminile, è andato alle catanesi Rebecca Lo Pumo (tesserata per Le Roccette) e Lavinia Arena (Mediterraneo Sportin Club), under 18 semifinalista in singolare. 6-4, 5-7, 10-8 sulle ternane dell'Happy Village Martina Natali e l'under 18 Camilla Salvatelli.

