Tricolori, bronzo di Sotgiu 

Maria Paola Sotgiu brilla ai campionati italiani Junior e Promesse di atletica leggera su pista a Grosseto. La tre giorni tricolore iniziata ieri pomeriggio ha regalato all’atleta della Ichnos Sassari, allenata da Alberto Contu, un prezioso tris: il bronzo negli 800 Promesse, il nuovo record personale e il pass per gli Europei di categoria. Una gara di carattere la sua: partenza audace, da protagonista, subito nel gruppo di testa della serie più veloce, passaggio ai primi 400 poco sopra il minuto. Per una come lei che quest’anno ha corso il giro di pista in 55”77, era un tempo abbordabile, in dirittura d’arrivo d’arrivo ha tentato invano l’assalto al secondo posto, chiudendo comunque forte, terza, dietro Federica Pansini (Esercito), 2’02”43 e Martina Canazza (Bracco), 2’04”93.

Tranquilla

Con 2’05”37 ha tolto oltre 1” al proprio 2’06”46, siglato un mese fa a Foligno, conquistandosi lo standard di partecipazione agli Europei U23, in programma a Bergen, in Norvegia dal 17 al 20 luglio. «Prima della partenza mi sentivo tranquilla, e una volta iniziata la gara ho cercato di gestirla al meglio, stavo bene, anche al primo giro. Una volta tagliato il traguardo ero felicissima per il terzo posto ma non sapevo ancora il tempo. È stata una bella sorpresa, ero e sono felicissima», le parole dell’alaese.

Le altre gare

Bene anche la compagna di squadra Emma Manconi che nei 100 Juniores ha corso 12”11 (-0,2) in batteria e conquistato la finale in cui è arrivata settima in 12”17 (-0,1), confermandosi tra le migliori di categoria nel panorama nazionale. La serata ha visto anche il sesto posto nel martello Promesse di Annunziata Cattolico (Cus Cagliari) che in finale ha scagliato l’attrezzo a 48,52 metri. Nei 3000 siepi Promesse, 15ª Ginevra Mei (Academy Olbia) con 11’44”13. Marta Paderi (Selargius) è stata 27ª negli 800 Juniores, in una settimana da tour de force in cui ha dato anche la Maturità.

Il programma

Oggi e domani attesissimi i velocisti Elisa Marcello (Cus Cagliari) e Diego Nappi (Porto Torres), i saltatori Andrea Demontis (Cus Cagliari) e Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) e gli ostacolisti Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) e Luca Flore (Atletica Oristano).

