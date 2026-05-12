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13 maggio 2026 alle 00:26

“Tricolori”, brilla l’Isola con Oppo 12ª 

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Il mondo dell’Obstacle Course Racing (Ocr) è sempre in movimento. E non soltanto per le gare che si susseguono (anche in Sardegna), soprattutto con l’arrivo della stagione più mite. La disciplina che coniuga corsa e abilità sugli ostacoli prosegue il proprio sviluppo entrando tra le Federazioni del Coni, all’interno del Pentathon Moderno che - come è noto - ha rimpiazzato l’equitazione proprio con l’Ocr. La Delegazione Fipm della Sardegna è guidata da Francesca Suergiu, mentre Pierpaolo Sanna è stato nominato Responsabile organizzativo nazionale.

Intanto, come detto, prosegue l’attività. L’Isola ha ospitato il 3 maggio scorso la 13ª edizione della Nature Race di Villasimius, con circa 500 partecipanti non soltanto italiani ma da diversi Paesi europei, con l’organizzazione di Run for Joy Sardegna. Ha vinto il belga Thibault Debusschere, che ha preceduto il campione del mondo 2025 Stefano Colombo, il laziale Stefano Chiappinie il giovane sulcitano Gianluca Pretta. Laura pagano ha preceduto l’altra azzurra Maria Antonietta Mariani e Giorgia Oppo. Nello scorso weekend, la cagliaritana allenata da Simone Corrias si è poi piazzata 12ª ai campionati italiani di Montelibretti (Roma). Bell’argento tra i Master per Nicola Piludu. ( c.a.m. )

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