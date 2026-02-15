tricolori allievi, Aresu d’argento sui 400 metri 

È l'argento conquistato da Aurora Aresu (Tespiense Quartu) nei 400 metri l'unico alloro degli atleti sardi ai campionati italiani al coperto Under 18 di Ancona. Ed è ormai un'abitudine. Dopo i due titoli italiani conquistati da Laura Frattaroli, anche lei della Tespiense, nelle due passate edizioni dei tricolori ora è giunto il tempo di Aresu, quarta l'anno scorso e seconda ieri, a chiusura di una bellissima gara che l'ha vista tagliare il traguardo in 55”95, decima prestazione italiana all-time di categoria. Davanti all'atleta allenata da Fabrizio e Massimo Fanni solo Kalidjiatou Banche (Atl. Vicentina), anche lei al personale di 55”36, che nel finale ha resistito alla rimonta della velocista sarda. Per entrambe è arrivato anche il minimo di ammissione ai campionati europei Under 18 outdoor in programma a Rieti a metà luglio.

Non ce l'ha fatta invece Federica Nieddu (Shardana Sassari), campionessa italiana Cadette degli ostacoli alti l'estate scorsa, che dopo essersi qualificata agevolmente per la semifinale dei 60 hs correndo la batteria in 8"94 ha perso un appoggio a metà del secondo turno dopo una discreta partenza, chiudendo in 9”58. Fuori al primo turno i due della Libertas Campidano Davide Deiana (8”65) e Matteo Putzolu (9”01).

Bene, invece, nel salto triplo Enrico Alessio Deplano (Amsicora) balzato per la prima volta oltre i 14 metri. Per lui è arrivato un ottimo 14,14 metri e il quinto posto. Tredicesimo Stefano Dessì (Lib. Campidano) con 13,40.

Si chiude quindi un’edizione che registra anche due migliori prestazioni regionali Allievi: Matteo Putzolu (Lib. Campidano), primo degli esclusi dalla finale dei 400 metri col personale portato al 50"57 (precedente 50”74 di Mauro Toro nel 2009), e Edoardo Barra (Lib. Campidano), 23’09”52 nei 5000 metri di marcia (7”50 meglio di Stefano Cicalò nel 2016, ad Ancona).

Le altre gare

Nel weekend indoor, a Bergamo sui 60 Nicolo Aresti (Olympia Villacidro) ha corso in 7”25. A Padova c’erano tre velocisti Cadetti dell’Atletica Ploaghe: Simone Corosu ha corso i 60 in 7”96 e i 200 in 26”38, Mattia Corosu in 8”81 e 29”91, Giosuè Franzon i 60 in 9”32.



