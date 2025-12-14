“tricolori” a roma, Massidda prende un altro titolo 

La Sardegna brilla ai campionati italiani assoluti di pesistica olimpica a Roma, porta a casa cinque medaglie (due sono d’oro) e applaude il direttore tecnico Sebastiano Corbu, ammesso nella Hall of fame.

In pedana

In copertina non può che esserci Sergio Massidda. L’azzurro di Ghilarza, che gareggia per l’Esercito, sabato nella categoria 65 kg, ha dominato la gara con 282 kg totali (130 di strappo, 152 di slancio) pur senza strafare. Per lui era soltanto una tappa di avvicinamento al vero obiettivo, che sono i Mondiali di aprile. Dopo la premiazione, è corso in aeroporto per volare in Sardegna. Ieri mattina, alle 9, si è presentato in piazza Roma a Oristano per fare da tedoforo nel viaggio della fiaccola olimpica.

L’altro titolo l’ha conquistato il sassarese Vittorio Cabras (Pesistica Sennorese) nella categoria massima (oltre 110 kg): ha stracciato la concorrenza con 311 di totale, facendo la differenza nello slancio (180), dopo i 131 nello strappo, dove è stato comunque il migliore.

Promette bene il giovane di Sant’Antioco Ludovico Schiffino, della Universit Sport, terzo nella gara di Massidda (65 kg) con 227 kg (100+127). Brilla l’argento al collo di Angela Mulas (Pesistica Nuorese), nella 48 kg con 138 chili sollevati (62+76), dieci in meno della vincitrice Elena Battistetti. Restando alle donne, sesta la sua compagna Elena Rago nella 58 kg con 157 kg (72+85). L’ultimo argento è quello di Marco Bitti (anch’egli della Pesistica Nuorese) nella 98 kg. A questi aggiunge quello vinto dal quindicenne ligure Christian Di Maria, tesserato per la Monte Ortobene e allievo di Sebastiano Corbu al C.P.O. dell’Acqua Acetosa: con 215 kg si è arreso soltanto a Ettore Pilato (Fiamme Oro, 247).

Unica delusione, la giornata storta dell’altro sulcitano Giampiero Ingrande (Iniversit Sport), uno dei favoriti nella 71 kg, uscito nello slancio dopo una sola prova riuscita nello strappo con 123 kg. A bordo pedana anche i due ufficiali di gara cagliaritani Marcello Aramo e Ruggero Ruggeri.

Corbu premiato

Gara a parte, la soddisfazione più grande è toccata al dt azzurro Sebastiano Corbu, Hall of fame della Fipe come il più titolato della storia: in 9 anni ha conquistato 170 medaglie d’oro, 119 medaglie d’argento, 122 medaglie di bronzo in competizioni internazionali (Giochi compresi). ( c.a.m. )

