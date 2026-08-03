“Tricolori” 3D, brillano gli Juniores di Sardegna 

È un'edizione dei record che quella dei Campionati Italiani 3D di tiro con l’arco per la Sardegna. A Schilpario, cittadina bergamasca in Val di Scalve, l’Isola ha dominato nella categoria Junior, raccogliendo un bottino di medaglie straordinario che testimonia la grande crescita della disciplina nella nostra regione. Due successi sono arrivati nell’Arco Nudo. Eleonora Lai e Leonardo Lai (Arcieri Torres Sassari) si sono imposti nel Mix Team; Matteo Dessì (Arcieri Annuagras) si è laureato campione d'Italia nell'individuale maschile.

Si è dovuto “accontentare” di una comunque brillante medaglia argento Federico Piredda, secondo nell'Arco Compound Junior maschile per gli Arcieri Uras che festeggiano anche il bronzo conquistato dalla coppia composta da Anna Cotza e Edoardo Pinna nel Mix Team Long Bow Junior. A completare la memorabile spedizione sarda sono arrivati altri due terzi posti. Gabriele Caddeo (Sardara A.T.) l’ha conquistato nell'Arco Compound Junior Maschile al termine di una sfida tiratissima, mentre Samuele Bonelli (Compagnia Arcieri Calangianus) è salito sul terzo gradino del podio mettendosi nel Long Bow Junior Maschile.

Un risultato complessivo di squadra che non può che chiamare in causo l'ottimo lavoro dei tecnici e i meriti del Comitato Regionale Fitarco Sardegna.

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