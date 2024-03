Tricolore Velocità Montagna: Satta chiude nono in Toscana 

Domenica scorsa, a Pelago (Firenze), il pilota di Nuxis, Marco Satta, si è classificato 12º assoluto, 9º di gruppo E2Sc e 2º di classe 2000 alla Coppa della Consuma, in Toscana, round d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Aci Sport. Il portacolori della Porto Cervo Racing, al volante della Nova Proto NP01, ha chiuso in 4’03”51, a 43”61 dal vincitore, e compagno di team, Simone Faggioli. Tra le storiche, 27º assoluto e 3º di classe in Sn3000, il cagliaritano del Racing Experience Team, Sergio Perasso, su Paganucci Prc Ar3000.

Intanto, nei 44 passaggi disegnati nell’hinterland cagliaritano, Alessio Bellisai e Riccardo De Martis (Triumph Tr3, 616 penalità), si sono aggiudicati la “Cronometro tra i denti”, 1ª prova del campionato sociale dell’Aaedepoca a cui hanno preso parte 23 equipaggi. Secondi Alessandro Virzì e Valentino Poddi (Lancia Fulvia Coupé, 1222 p.), terzi Alessio Allena e Marta Tolu (Lancia Beta, 1323 p.).

