Tributo alla Pro Loco  che festeggia i suoi 70 anni  

Festa per la Pro Loco di Sorgono che ha compiuto 70 anni di attività. Un traguardo prestigioso per la più longeva delle associazioni turistiche sarde, celebrato domenica a Quartu. Nell'emozionante giornata, il direttivo, accompagnato dal Sindaco Franco Zedde, alla presenza dell'Assessore al Turismo Gianni Chessa e dei vertici nazionali e regionali dell'Epli, ha ritirato una targa celebrativa. «È stato un onore e un piacere per me ritirare questo riconoscimento per i 70 anni della nostra Pro Loco- ha detto il presidente Salvatore Murgia- Siamo tanti soci e un direttivo giovane che cerca di mantenere le tradizioni e quanto fatto da chi ci ha preceduto, con tante idee e obiettivi per il futuro».

