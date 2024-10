Tributo ai defunti nel cantiere aperto 

La commemorazione dei defunti avviene in un cantiere aperto. Nel nuovo cimitero di Serbagusa sono stati realizzati ben 160 nuovi loculi per evitare le emergenze, ma sono ancora in atto i lavori di ampliamento, con la realizzazione della cappella, la camera mortuaria, i servizi cimiteriali e anche un porticato, oltre i camminamenti interni, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, per permettere di raggiungere tutte le parti dell'area cimiteriale anche ai diversamente abili. Impossibile concludere i lavori entro il fine settimana. È in atto il completamento del porticato, con la pavimentazione in marmo biancone di Orosei. Si procede con l'isolamento della copertura della cappella, della camera ardente, la pavimentazione esterna. Si completerà la linea fognaria, si realizzeranno nuovi marciapiedi e diverse altre opere, per un investimento che vale 205 mila euro. «Quando tutto sarà ultimato -dice Aldo Demontis, assessore ai Lavori pubblici- potremo avere concretamente un cimitero moderno, dal punto di vista dei servizi e della sicurezza. Un'opera importante, perennemente in divenire, con interventi necessari man mano che arrivano gli attesi finanziamenti regionali».

Fino allo scorso anno si è lavorato molto nella parte esterna, col completamento di un'ampia area parcheggi e dell'area servizi, e la realizzazione di un marciapiede illuminato, per circa un chilometro, che collega l'abitato proprio con l'area cimiteriale. Nella strada di accesso c'è però ancora tanto da fare, con l'allargamento e con la sistemazione del ponte, sotto il quale scorre un fiumiciattolo.

