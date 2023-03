Tributi invariati, approvato il bilancio 

A Pula l’Aula dà il via al primo bilancio dell’amministrazione Cabasino: durante l’ultimo Consiglio comunale lo strumento di programmazione finanziaria è stato approvato con i voti della maggioranza. Giuseppe Monni, assessore al Bilancio, spiega le difficoltà incontrate nel far quadrare i conti: «Siamo stati costretti ad accantonare 75mila euro per far fronte ai debiti fuori bilancio che abbiamo trovato. Nonostante tutto siamo riusciti a mantenere inalterato il livello dei servizi al cittadino senza aumentare i tributi comunali. Con gli uffici abbiamo inoltre lavorato alla mappatura dell’imposta di soggiorno, che finanzia i servizi a supporto del settore turistico».

Il sindaco, Walter Cabasino, punta il dito sulla gestione finanziaria della precedente amministrazione: «Quindici debiti fuori bilancio hanno il loro peso e costringono ad apportare dei tagli sulle spese correnti. Nonostante le difficoltà siamo riusciti a stanziare fondi per l’edilizia scolastica, la messa in sicurezza del territorio e la promozione turistica».

Dai banchi della minoranza, la capogruppo di Siamo Pula, Ilaria Collu, critica le scelte della maggioranza: «Il loro primo bilancio appare eccessivamente tecnico. Non si intravede alcuna azione politica, e mi sembra privo di un’anima. Mi sarei aspettata l’adozione di interventi per contrastare il caro energia, misure a supporto di famiglie e attività produttive: nel bilancio non ci sono neppure investimenti per incentivare il turismo attivo”.

i.m.