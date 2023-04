Tributi, giro di vite sull’evasione  

Lotta all’evasione fiscale, si dice, ma anche quando si fa (non sempre e come si dovrebbe) viene recuperato giusto poco più dei quattro soldi per lesso, seguendo Manzini. Così si dice ma Palazzo degli Scolopi è deciso a cambiare passo e recuperare quanto più possibile in tempi di crisi come questi. Quest’anno punta a recuperare un milione di euro, 900 mila nel 2024 e 750 mila nel 2025. «Resta prioritaria la lotta contro l’evasione per dare un senso reale alla giustizia contributiva nei confronti dei cittadini e recuperare le entrate necessarie per far funzionare al meglio la macchina comunale» ribadisce il sindaco Massimiliano Sanna. A partire dell’Imu e dalla Tari, due tributi che da soli fanno l’80 per cento delle entrate correnti.

Entrate dubbie

Il Comune ha individuato le voci di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione: Imu, Tari, fitti attivi di fabbricati comunali, concessioni mercatali, sanzioni per violazioni al codice della strada. Su ciascuno di questi il Comune per evitare pericolosi buchi di bilancio ha istituto fondi rischio di circa 2, 5 milioni all’anno. Nel bilancio triennale sono stati bloccati anche 87 mila euro per le spese che saranno addebitate nel caso in cui (è già successo quindi non è da escludere) il Comune saldi i debiti commerciali nei confronti dei fornitori oltre il termine dei 30 giorni previsti dalla normativa. Tra le entrate ai 12 milioni di euro che arriveranno dalla tassa sui rifiuti e dall’Imu vanno sommati i 3,2 dell’addizionale comunale all’Irpef dove l’evasione è abbastanza contenuta in quanto incassata mensilmente dai dipendenti e dai pensionati.

Gli aumenti

«I costi dei servizi sono aumentati per cui oggi più che mai è necessario che tutti paghino il dovuto non solo per le tasse e le imposte ma anche per i servizi a domanda individuale che il Comune è tenuto a fare ma che i richiedenti in una certa misura sono tenuti a corrispondere» osserva il sindaco Sanna. Saranno ritoccati di qualche euro quasi tutti i servizi a domanda individuale, dalle mense ai trasporti per gli studenti, gli impianti sportivi. In particolare dagli asilo nido il Comune conta di incassare il 49,50 di quanto spende (240 mila euro contro 484,8 mila), dagli impianti sportivi gli incassi coprono appena il 16,67 per cento (10 mila contro 60 mila euro) , dalle mense scolastiche il 42,99 per cento ( 230 mila su una spesa di 535 mila). Dei richiedenti spazi pubblici nei mercati e per altri servizi a domanda individuale solo uno su tre paga interamente il canone. Per l’esattezza il 23,97 per i mercati (dove a fronte di un incasso annuale di 35 mila euro, il Comune spende 140 mila euro) e per altri servizi dove la spesa è di 30 mila euro per un incasso di 7 mila euro, pari al 23,33 per cento. A conti fatti le spese, che il Comune affronta per dare servizi ai cittadini, superano per più della metà gli incassi.