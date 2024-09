Tributi evasi per 9 milioni e mezzo 

Assemini registra un buco da 9,5 milioni di euro nelle casse comunali per mancati pagamenti dei tributi. Dalla minoranza arrivano proposte per agevolare il recupero dei debiti ma l’amministrazione sta già lavorando sul problema. Dalla necessità di recuperare i tributi non riscossi non si sfugge. La sfida è trovare una via che penalizzi il meno possibile i cittadini: «Da un mese circa – dichiara il sindaco Mario Puddu – abbiamo un nuovo responsabile». Si chiama Silvia Spiga. Sta cercando di fare il punto della situazione», prosegue Puddu: «Poi decideremo il da farsi».

Le voci

Dalla relazione sulla gestione 2023 del bilancio consuntivo è emersa una cifra sostanziosa di crediti non incassati che incide pesantemente sui totali 15 milioni di residui attivi finali. Nel corso del 2023 lo smaltimento dei residui è andato a rilento, fatto che a lungo andare potrebbe creare effetti negativi sulla solidità del bilancio.

Il Testo unico enti locali disciplina l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti. Tra loro i Comuni stabiliscono le aliquote (misura del prelievo tributario) e applicano i tributi che i contribuenti sono tenuti a pagare affinché l’ente possa sopperire al fabbisogno finanziario. In particolare si tratta di prestazioni in denaro (imposte, tasse, contributi e tributi speciali) che il cittadino versa per contribuire alla copertura delle spese pubbliche.Tra i principali tributi comunali ci sono l’Imu (Imposta municipale propria), la Tari (Tassa di raccolta e smaltimento di rifiuti), la Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) e la Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l’Icp (Imposta comunale sulla pubblicità) e l’addizionale comunale Irpef.

«Dal 2022 – spiega il sindaco – a capo del servizio finanziario e tributi si sono succeduti già tre funzionari. I primi due, a distanza di un anno l’uno dall’altro, si sono trasferiti in altri enti. La mancanza di continuità rende difficoltoso avere il quadro generale e portare avanti una linea duratura». Poi Puddu rassicura: «Stiamo ricostruendo il servizio. Abbiamo individuato un nuovo responsabile e, tra pensionamenti e mobilità, stiamo reintegrando le unità lavorative».

I suggerimenti

La consigliera di opposizione Niside Muscas avanza una proposta: «Una migliore mobilità per i più fragili, un servizio bus interno, una maggiore sicurezza. Sono solo alcuni degli investimenti che potrebbero essere progressivamente realizzati se il Comune riuscisse a riscuotere l’evasione tributaria». Per riuscirci, prosegue, «occorre agire come altri comuni stanno facendo con apprezzabili risultati». Come? «Istituendo un servizio anche esterno – conclude – con personale specializzato in grado di accertare e studiare soluzioni personali per ogni utente moroso».

RIPRODUZIONE RISERVATA