Tributi comunali, un piano dare la caccia agli evasori 

Ottimizzare le banche dati dell’ufficio tributi per recuperare l’evasione tributaria Imu e Tasi 2018/2022. Per potenziare gli strumenti a disposizione degli uffici, il Comune di Carloforte ha dato un incarico ad una ditta specializzata in sistemi informatici.

L’evasione tributaria stimata è di circa il 20 per cento rispetto al gettito complessivo potenziale, per fare in modo che tutti contribuiscano al pagamento dei tributi comunali è necessario aggiornare le banche dati, rendendo più efficace il servizio di accertamento. La spesa è di circa 12 mila euro.

L’obiettivo è recuperare quel venti per cento di cittadini che non ha pagato Imu e Tasi negli anni precedenti. I sistemi gestionali attuali non sono in grado di soddisfare le nuove necessità di controllo dell’evasione e della valutazione del gettito.

Da qui la necessità di un nuovo strumento informatico che supporti l’ufficio tributi negli accertamenti tributari per l’Imu e la Tasi. Il periodo interessato dai controlli riguarda gli anni dal 2018 al 2022.