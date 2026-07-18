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19 luglio 2026 alle 00:32

Tributi comunali da rottamare, Pais contesta Cacciotto  

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La gestione dei tributi comunali? Per il consigliere Michele Pais è un gran pasticcio. Nel mirino del capogruppo della Lega finiscono i pignoramenti eseguiti dalla Secal e la mancata applicazione della definizione agevolata approvata dal Consiglio comunale.

«Mentre la Secal continua a colpire con pignoramenti dei conti correnti, troppo spesso ai danni delle fasce più deboli della nostra comunità, il Comune resta colpevolmente fermo e non dà attuazione a uno degli strumenti pensati proprio per aiutare i cittadini a regolarizzare la propria posizione», attacca l’avversario politico del sindaco Cacciotto.

Il consigliere denuncia l'assenza di una campagna informativa sulla cosiddetta rottamazione quinquies. «Il regolamento prevede la massima diffusione dell'informazione affinché tutti possano aderire ed evitare pignoramenti, interessi e sanzioni. Eppure questo obbligo viene completamente ignorato», sostiene Pais. «La definizione agevolata esclude proprio gli accertamenti Tari – spiega – cioè la parte più consistente dei tributi comunali. Una scelta che svuota di significato l'intero impianto della rottamazione». L’appello è per modificare il regolamento. «C'è tempo solo fino alla fine di luglio, dopo non sarà più possibile correggere l'errore e centinaia di cittadini perderanno questa opportunità».

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