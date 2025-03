Tributi bassi, il segno della crisi 

I Comuni sardi, per via della bassa crescita, hanno poca possibilità di produrre gettito rispetto ai centri delle aree italiane più sviluppate, con la complicanza che questo ridotto potere impositivo li rende dipendenti dai trasferimenti pubblici. Statali e regionali. L’analisi di contesto è contenuta sempre nel dossier Anci rielaborato dall’ex presidente Emiliano Deiana che, attraverso tre parametri economici, ha misurato capacità delle amministrazioni di erogare i servizi e l’impatto dell’assistenza sui redditi dei cittadini.

Il quadro

Gli indicatori messi sotto la lente sono intanto l’autonomia finanziaria e quella tributaria. L’una indica in quale grado un Comune riesce a sostenersi con risorse proprie tenendo i conti in ordine nel lungo periodo; l’altra equivale al potere di imporre tributi e riscuoterli. In entrambi i casi i Municipi dell’Isola sono sotto la media nazionale. Sull’autonomia finanziaria, si fermano al 43,5 per cento contro il 69,9 che si registra nel resto del Paese. È il valore più basso d’Italia. Sull’autonomia tributaria, i Comuni sardi sono al 32,8 per cento contro il 49 di media nazionale. Infine l’indicatore di pressione finanziaria, altro parametro utile a capire quanto le tasse pesano nei bilanci familiari: il valore isolano è di 655,5 punti (solo Basilicata e Puglia hanno un dato inferiore), a fronte del 795,9 che caratterizza gli altri Municipi italiani.

Proposta operativa

Deiana suggerisce più azioni per sbloccare, da un lato, la partita dei bassi trasferimenti statali e assegnare dall’altro maggiori possibilità di spesa ai Comuni. «Su tutto – dice l’ex sindaco di Bortigiadas – bisognerebbe far rientrare la questione della finanza locale dentro la più generale rivendicazione sulle entrate della Regione Sardegna, attivando un tavolo di trattativa che miri a individuare criteri più giusti per i nostri enti locali. Un tavolo da incardinare non nell’attività della presidenza o in quella degli Enti locali, ma da far gestire all’assessorato alla Programmazione, la vera cassaforte dell’Isola, l’osservatorio della nostra spesa pubblica». L’altro fronte è «l’apertura di un confronto coi ministeri dell’Interno e dell’Economia – chiarisce Deiana -: l’obiettivo è regionalizzare la finanza locale sulla scorta di quanto fatto da Trentino e Friuli, a statuto speciale come la Sardegna». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA