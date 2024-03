«Tributi al Consorzio, ora basta» 

Gli operatori di Pratosardo sono più che mai decisi: contro il Consorzio industriale che chiede il pagamento degli oneri manutentivi ricorreranno alle vie legali. La mancanza di servizi e manutenzioni negli anni, nonostante il pagamento da parte degli operatori al Consorzio Zir, giustificherebbe l’iniziativa. Dopo le proteste, ormai esausti, i commercianti della zona e gli imprenditori hanno deciso di unirsi e ricorrere per vie legali.

L’abbandono

«Negli anni le mancate manutenzioni hanno comportato danni e abbandono totale, basta venire qui e guardarsi intorno - dice il presidente del Consorzio operatori Pratosardo, Giampiero Pittorra -. Ci stiamo muovendo collettivamente contro questa situazione paradossale dove ci chiedono oneri per delle manutenzioni mai avvenute. Dicono che ci costringeranno a pagare perché la legge dice questo, ma la legge dice anche (rivolta a loro) che i servizi di manutenzione vanno eseguiti. Non bisogna guardare solo i “doveri” di incasso, ma anche i doveri del fare. Per anni abbiamo pagato anche oltre 600 euro, ora non lo faremo più, perché non li riconosciamo. Non ci va più di buttare soldi per pagare persone che non eseguendo le manutenzioni fanno solo danno».

Contestazioni

Dice il titolare di rivendite di elettrodomestici Peppe Mattu: «Abbiamo affidato tutto a un legale perché ci hanno messo in mora. Non vediamo servizi, e una fattura per “servizi consortili resi” non ci rappresenta nulla perché questi servizi non ci sono. Anzi, non solo mancano, ma si sta aggravando tutto. E allora protestiamo. La manutenzione, come si vede passando per Prato, non c’è. A seconda degli sviluppi chiederemo anche un risarcimento danni perché è stato tutto ammalorato». L’ex presidente del Consorzio operatori Carlo Pellegrini aggiunge: «Mi hanno chiesto in una prima tranche più di 300 euro per manutenzioni che non sono mai avvenute. Mi dispiace non pagare, ma mi rifiuto. Così ho inviato una pec. Via Magnani, dove opero io, è buia, alcuni lavoratori disperati hanno installato luci a proprie spese perché intorno c’è da avere paura. L’illuminazione non funziona perché è vecchia, parliamo dei famosi lampioni mai sostituiti».

La replica

Spiega il commissario del Consorzio di Pratosardo Gabriele Leoni: «Si tratta di costi relativi all’illuminazione pubblica che sosteniamo e vengono recuperati in parte». L’imprenditore Raffaele Ibba contesta: «Nella richiesta parlano di oneri manutentivi, non di illuminazione. Non viene precisato. Questa dicitura, in passato, includeva strade e tutte le manutenzioni e i servizi necessari alle attività. Qui siamo al buio completo, la sera bisogna chiudersi a chiave dalla paura. Sono pochi i lampioni funzionanti. Anni fa avevo pagato io per far sostituire una lampadina davanti al negozio perché era impossibile lavorare. Non capisco perché l’illuminazione pubblica dobbiamo pagarla noi».

